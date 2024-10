Miei passati incontri al “Santuario dei Cetacei Pelagos”, Mar Ligure

“C’è un posto nel cuore del Mar Ligure che custodisce uno dei segreti più affascinanti della natura: il “Santuario dei Cetacei”. Un luogo in cui il mare si fa “teatro” e i suoi abitanti diventano i protagonisti di uno spettacolo straordinario! In tre occasioni diverse, ho avuto la fortuna di salire a bordo di una confortevole imbarcazione che solca quelle acque magiche, permettendo ai turisti e ai residenti di vivere queste esperienze. Ogni volta siamo stati accompagnati da un esperto biologo marino che ci guidava alla scoperta dei cetacei.

Ricordo ancora l’emozione di ogni partenza dal molo di Alassio, dove ho casa e dove, in decenni, ho costruito molti ricordi preziosi! Avevo timore di soffrire il mare, il sole e il caldo di luglio, durante queste quasi sei ore di esperienza marinara.

Ma la nave partì dolcemente, tagliando le onde, e già l’aria salmastra sul viso mi rinfrescò, portandomi la promessa di incontri straordinari!

Tutte le volte tenni le “dita incrociate” e rivolsi pensieri manifestando all’Universo e al Creatore, artefice di tutte le meraviglie del nostro pianeta Terra e di tutte galassie, ciò che mi stava più a cuore in quei momenti. L’Universo rispose e, pur con tutta la mia fede, non avrei mai immaginato che, in quelle sole tre spedizioni, avrei potuto vedere così tante specie di cetacei!!!😍Con l’aiuto del biologo, ho potuto riconoscere le stenelle striate che danzavano intorno alla nave, le maestose balenottere comuni che solcavano le acque con la loro imponenza, i capodogli e gli zifi che apparivano come antiche creature di un altro mondo… Ho incontrato i grampi, i globicefali e i delfini comuni, e persino i giocosi tursiopi, che sembravano voler giocare con noi. Non mancavano neppure le tartarughe marine, placide e antiche, che galleggiavano serene🤩.

Ogni avvistamento era un vero “dono”, un momento di pura meraviglia che sembrava fermare il tempo! E anche se, a volte, le condizioni meteorologiche non sono favorevoli e il mare non ci regala incontri ravvicinati, la spedizione offre sempre una seconda possibilità, permettendo di ripetere l’esperienza gratuitamente. Questo rende il viaggio ancora più speciale, perché sai che non è mai una questione di un singolo tentativo, ma un’opportunità che il mare ci concede quando è pronto.

Questa mia passione per i cetacei ha radici ancora più profonde, che mi riportano a un altro incontro indimenticabile:

Qualche anno fa, a Dubai, all’hotel Atlantis, nella loro cosiddetta baia dei delfini, personale qualificato, ci diede alcune nozioni di sicurezza, sia per noi sia per i tursiopi, affinché potessimo avere un incontro ravvicinato, oserei dire magico, senza pericoli, (basta un colpo di coda di un tursiope spaventato,per finire in ospedale!). In questo contesto, ho avuto il privilegio di conoscere un delfino di nome Pucket.

Ricordo ogni dettaglio di quel momento come fosse ieri: Pucket mi baciò sulla bocca, e sentii la sua pelle liscia, calda, quasi eterea sotto le dita.

Mio marito, emozionato, forse più di me, riuscì a catturare in uno scatto quel momento più unico che raro (vedi foto). Quel contatto fu un’emozione pura, un momento di connessione “altissimo”, forse, oltre ai miei tre parti naturali, il più bello della mia vita, che mi ha lasciato un segno indelebile. Mi sentii… come va di moda dire ora, “sette metri sopra il cielo”! Pucket, che aveva 21 anni, era stato salvato da una terribile tempesta insieme a suoi tre fratelli. Nonostante fosse, da qualche anno, in cattività, sembrava felice, sereno, e quel suo sguardo mi trasmise una gran pace che non dimenticherò mai. Spero sia vivo, vegeto e che abbia ancora lunga vita!

Vivere queste esperienze mi ha arricchita profondamente! Nella mia vita ho compreso, fin da piccola, quanto sia prezioso ogni essere vivente, quanto siamo “interconnessi” e quanto sia importante rispettare e proteggere tutti gli animali. Quando dipartirò…vorrò chiedere al buon Dio, il perché della “odiosa catena alimentare”, si va predicando “la non violenza” e poi per sostentamento dobbiamo cibarci di carni e vegetali, (anche ai vegetali, penso, non faccia piacere certo essere strappati dalla terra, tagliuzzati e finire in padella!)😂Poteva inventarsi che le carogne si dissolvessero in un “pouff”, lui che tutto può, e che per vivere potesse bastarci l’aria!😂.

Ho una grande predilezione per gli animali e in particolare, per i cetacei, pur sapendo appena stare a galla. Consiglio a tutti di fare questa meravigliosa esperienza e lasciarsi incantare dal “Santuario Pelagos” perché non è solo una gita in mare, alla portata di tutti, ma un viaggio nel cuore della natura, un’esperienza che può cambiare il modo in cui guardiamo questo nostro “Eden”, che per cecità, impreparazione, ignoranza e anche per colpa di una manciata di potenti, ammalati di “ingordigia”, siamo riusciti a mettere “in ginocchio” in solo settant’anni di industrializzazione.

Grazie per la lettura!”

Sabina Sabrina Crivellari