Il mistero della fede: un’odissea temporale tra passato e futuro

Il Mistero Porta Verso la Fede

Ugo: “Chissà dove saranno arrivati i due ragazzi!? Speriamo bene, io giro sempre la manovella!!”

Ruth: “Alo’, Aloe, asciugagli la fronte mentre io preparo un buon caffè per tutti!!”

Aloe: “Ok!”

Rientra in casa dal ritiro Lesto, ma non mi ricordo che nome ho dato alla sua giovane sposa (…Rita…).

Lesto: “Cosa è successo!!?”

Pino: “C’è stato un problema al trasfer spaziotemporale alla valvola che inserisce le coordinate coassiali del sistema, e pertanto Ugo procede manualmente!!” Continua a leggere

Dal Passato al Futuro che è il Nostro Presente…



Cerase: “Proprio così, cara Lyn, il nostro è un viaggio che sembra un’Odissea temporale!!”

Lyn: “Troveremo, fratello, la nostra realtà, o saremo sempre nelle mani del nonno avo!?”

Cerase: “Siamo nella realtà della sua mente, ed è per questo che esistiamo!!” Continua a leggere

Io, l’autore, prendo un momento di pausa riflessiva e vi dico, cari citti, che siete i miei figli, le mie propagini verso il futuro. E ora guardate sotto, sto sciando con voi sulla Gran Risa… sento il rumore dei vostri sci dietro di me sfruttando tutta la pista dal bivio con la rossa, con ampie curve scendiamo… poi a sinistra dopo il gabbiotto di partenza, e subito entriamo nel primo pezzo ripido. Oh! Come è bello sentire e assorbire le cunette come in un valzer lento… In fondo, ancora a sinistra e l’altro pezzo ripido, continua il ballo, poi ancora a sinistra e siamo quasi alla fine. Si apre la pista fuori dal bosco di abeti, il dosso in ringollino e la strada che porta all’ascensore…, dove prima c’era la ripida scala in gradini di legno… siete i miei amori!! E per questo vi riporterò al vostro futuro!!

Lyn: “Ciao, nonno avo, sapevamo che ti avremmo incontrato, ce lo sentivamo!!”

Cerase: “Però, anche a codesta età vai che è una bellezza, appena ti stavo dietro!?”

Io: “Ora, ragazzi, bisogna preparare uno scherzo agli altri personaggi!!”

Cerase: “Bah, nonno avo, sei sempre il solito!”