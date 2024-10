Ad Arezzo il Padbol incontra il Calcio: Clinic esclusivo con Anselmo Gambini e il metodo #ImproveYourSoccer

Giovedì 10 ottobre 2024, dalle ore 17:30, il centro sportivo Rebote Padbol Club di Arezzo ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e Padbol: un clinic esclusivo con Anselmo Gambini, creatore del metodo #ImproveYourSoccer. Questa metodologia innovativa, che unisce il Padbol al calcio, dimostra come questo sport possa migliorare le abilità calcistiche fondamentali, come la velocità di reazione, precisione, capacità decisionale e visione di gioco.

Il Padbol, derivato dal calcio di strada, si sta affermando come uno strumento propedeutico per il calcio, al pari di varianti come il calcio-tennis e il 3vs3, che hanno formato grandi generazioni di calciatori. Gambini ha sviluppato e perfezionato questo approccio da diversi anni, con risultati molto promettenti.

“Per noi, l’evento del 10 ottobre rappresenta una tappa cruciale del nostro progetto,” afferma Andrea Pasquini, socio del Rebote Padbol Club di Arezzo. “Il Padbol non è solo uno sport appassionante e competitivo, ma anche un ottimo alleato per chi vuole migliorare le proprie performance calcistiche. Con questa metodologia vogliamo far capire agli allenatori dei settori giovanili quanto possa essere efficace per lo sviluppo dei ragazzi, sia a livello tattico che atletico.”

Alessio Rossi, istruttore di Padbol e socio del club, conferma l’entusiasmo: “Il Padbol ha catturato l’interesse di tanti amanti del calcio e del calcio a 5. È divertente, tecnico, e permette di sviluppare capacità cognitive e fisiche in modo efficace. Inoltre, è un’ottima alternativa ad altre forme di allenamento legate al calcio.”

L’evento del 10 ottobre è gratuito e aperto a tutti: amatori, allenatori, dirigenti e giocatori. Un’occasione da non perdere per scoprire il futuro del calcio attraverso il Padbol e il metodo di Anselmo Gambini.