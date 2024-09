Lucca Comics & Games”: l’evento “geek”più grande d’Europa, chiama Arezzo!

Il “Lucca Comics & Games” è uno degli eventi più importanti in Europa dedicati ai fumetti, ai giochi e alla “cultura pop”, che ogni anno attira decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Si svolge tradizionalmente tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, trasformando la città di Lucca in un grande palcoscenico per gli appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, cosplay e cultura geek. L’edizione 2023 si è tenuta dal 1 al 5 novembre, e anche per il 2024 si prevede lo stesso periodo, con date che saranno ufficializzate prossimamente.

Durante i giorni del festival, Lucca diventa un centro vibrante e pieno di vita, con oltre 90.000 metri quadrati dedicati a padiglioni, stand espositivi e aree dedicate a incontri con autori internazionali, presentazioni di videogiochi, giochi di ruolo e tavolo. I cosplay sono una parte centrale dell’evento, con migliaia di partecipanti che indossano costumi ispirati a personaggi dei fumetti, dei film e dei videogiochi, trasformando le strade della città medievale in una passerella di creatività.

* Attività e Programma *

Oltre alle tradizionali esposizioni di fumetti e incontri con autori di fama mondiale, “Lucca Comics & Games” offre una vasta gamma di attività:

•Workshop e Masterclass: Lezioni e incontri con professionisti del settore per approfondire tecniche di disegno, scrittura e game design.

•Proiezioni cinematografiche e anteprime: Ogni anno il festival ospita anteprime di film e serie TV, spesso legati al mondo della fantascienza, del fantasy e dei fumetti.

•Mostre tematiche: Nel corso degli anni, il festival ha ospitato mostre dedicate a icone della cultura pop come Star Wars, Marvel, e DC Comics.

•Videogiochi: Un’intera sezione dedicata ai videogames, dove i visitatori possono provare le ultime novità del mercato o partecipare a tornei competitivi.

•Giochi di ruolo e da tavolo: Aree dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo, con la possibilità di provare nuovi giochi e partecipare a sessioni con esperti del settore.

* Ospiti Speciali *

Ogni anno, “Lucca Comics & Games” attira ospiti di fama internazionale, tra cui autori di fumetti, illustratori, registi, e attori. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di artisti come Frank Miller, Giorgio Cavazzano, Tetsuo Hara, e molte altre icone del mondo del fumetto e dell’animazione.”

* Accesso e informazioni utili *

L’accesso all’evento richiede l’acquisto di un biglietto giornaliero o di un abbonamento per più giorni. I biglietti sono disponibili online e venduti in anticipo, e si consiglia di acquistarli per tempo poiché spesso vanno sold out prima dell’inizio del festival. Le aree del festival sono dislocate per tutta la città, con padiglioni nel centro storico di Lucca e in varie piazze, tra cui Piazza Napoleone e Piazza San Michele.

Restate aggiornati per ulteriori dettagli sull’edizione del 2024, che saranno rilasciati sul sito ufficiale del “Lucca Comics & Games” nelle prossime settimane oppure qui, su L’Ortica”. * S.S.C. *