I Viaggi nel tempo di Lyn e Cerase: tra santi, vescovi e battaglie di Arezzo

DU GIRI L’HO FATTI, MA NON MI AIUTATE “PER NIENTE, OH CHE SIETE EPILETTICI, ALMENO CI FOSSE SAN DONATO!?

Ugo non ce la faveva proprio più a cercare di girare la manovella del trasfer…

Lyn,” toh! C’è la messa, vien qua Cerase, che te fa bene…., ma che lingua parlano!?? ”

Cerase,” on lo senti è latino…., maremmma nasconditi, arriva un branco di gente maleintenzionata, oddio han rotto il calice!!”

Lyn, “ma che fa quello lì, raccatta i cocci ……, li attacca e gli ci stanno, il calice è ritornato integro, è un mago!!”

Il mago, " so San Donato, ancora no, ma quando nasco e quando moio, dopo me faranno Santo!!"

Lyn, ” Cerase, io preferivo andare al mare fa caldo, invece siamo sempre ad Arezzo!! ” Cerase,” lo vedi, quelli che erano venuti per bastonarlo ora fanno la comunione, li ha convertiti tutti!! ” San Donato dopo aver celebrato messa e convertito 79 pagani, tra cui 10 guardie imperiali e levato tre diavveli a una donna e miracolato tre citti con l’epilessia si ferma con i du’ ragazzi e prendendo un braccino di Lyn vede che è allungabile e duttile,” o ragazzina ancora questo male non è nella mia psologia, ma ditemi chi siete e dove volete andare!?” Lyn, ” al mare!!” San Donato, ” non vi posso portare, dopo la morte di Satiro, Papa Giulio, m’ha fatto Vescovo e ho da fare la diocesi d’Arezzo, devo girare per tutti i posti, a Bettolle a Sinalunga e Rapolano e pure a Torrita, poi quei traditori senesi reclameranno quelle chiese, dove io ho faticato per convertire gente, tuttavia seguitemi che fra qualche giorno vi riporto qui ad Arezzo!? ” Erano i primi di Agosto, ma quando fecero ritorno ad Arezzo le guardie prefettizie, ( ah a proposito, speriamo che domenica, il nuovo prefetto non faccia passare i tifosi ternani di fronte allo Stadio, ma dallo Scopetone!!), mandate da Quadromiziano, lo arrestarono e lo decapitarono il 7 Agosto quando nacque!?? Intanto i ragazzi si erano volatilizzati!!. Ps, in un piano elevato ci fu la disputa a briscola tra la Madonna del Conforto e San Donato per essere patroni d’Arezzo, certo i fuochi eran meglio a Febbraio, che con il caldo, la partita fini’ 60 a 60!!.



GUARDA DI SOTTO LYN!!!

Cerase, durante il lampo del trasfer manovellato del tempo riesce con suo orotemporallentato da polso a vedere sotto di se, anni, decenni e centinaia di anni….

Cerase, “Lyn guarda i Longobardi, sono arrivati anche ad Arezzo, ci sono gli Albergotti arrivano anche i Franchi maremma ci hanno invaso tutta la città, eppoi ci sono quei senesi, che come aveva detto San Donato reclamano molte Pievi, se sono riuniti in San Martino per discutere!! ”

Lyn," che hai il finestrino nel tuo orotemporallentatore, io non ho il link, e poi che chiesa è San Martino!? "

Cerase,” hanno sfatto tutte le strade anche parte dell’anfiteatro, han tolto statue e pure parte delle lastre di travertino , quasi come al tempo del nonno avo, per i lavori del pnrr, un fottio di cantieri, sì……, ma fermi!?”. Cerase,” domandavi di San Martino, a me sembra che sia al Pionta!! ” Lyn,” tienti fratello che semo arrivati, mi duole la testa con tutti questi anni, ma dove saremo e in che tempo!?? Cerase, ” domandiamolo a quel monaco là in quel prato, ma che fa……, mi sembra un po’ strano!??” Lyn, ” scusi,…??!” Il monaco, ” re, mi, fa……, si che vuoi ragazzina, do, sol, la… uhumm!???” Lyn, ” oh monaco canterino! vogliamo sapere quando siamo, e che è sta bella e imponente chiesa!? ” Il monaco,” siamo al Pionta di Arezzo e quello è il Duomo con la sua fortificazione!?” Cerase,” te l’avevo detto, Lyn, che eravamo al Pionta!!? ” Lyn,” scusi monaco, ma sei malato che canti sillabe!?? ” Il Monaco,” chiamami Guido, e non sono malato e faccio la scala!! ” Lyn,” caro Guido fatti vedere, a me sembra che tu sia a camminare in un prato e non vedo punti scalini!!? ” Guido,” la scala delle note della musica, è una scittura dei suoni!! ” Cerase, ” è quel Guido Monaco che era in piazza al centro, al tempo del nonno avo, e ogni hanno dicevano che venivano i cori da ogni parte del mondo, e che i giovanotti d’Arezzo , facevan gara, per fare l’accompagnatori dei cori femminili nordici!!….., mi gira la testa, sta a vedere che ci sbalzano ancora!!? ”

UGO IL VOV E IL SINGHIOZZO

Aloe ” hai bevuto il vov caro!?? ”

Ugo, ” sì, ma ora mi riposo perché sento che mi sta arrivando il sighiozzo!”

Lyn, ” arrivati siamo a settembre lo sento, guarda vendono la mela di Pippo, voglio assaggiarla!, scusi ambulante mi dà una Pippa!?”

Ambulante , ” du’ grossi! ”

Lyn,” ne voglio una sola e non due grosse!! ”

Lyn," ne voglio una sola e non due grosse!! "

Ambulante," senti oh cittina non mi far perdere tempo, va da la tu mamma e fatti dare du'grossi se vuoi 'na mela!? "