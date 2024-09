Un pomeriggio di vino e tradizione alla Tenuta di Frassineto: torna “Cantine Aperte in Vendemmia”

Domenica 29 settembre 2024, i “wine lovers” hanno un appuntamento imperdibile alla Tenuta di Frassineto, situata in strada vicinale del Duca 14, a Frassineto (Arezzo). Dalle 16 alle 19, torna l’evento “Cantine aperte in vendemmia”, organizzato in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Toscana, un’iniziativa tanto attesa dagli appassionati del vino.

La Tenuta aprirà le sue porte per una visita guidata ai vigneti, offrendo l’occasione di ammirare le sfumature autunnali delle foglie e conoscere le uve selezionate della Valdichiana aretina. I partecipanti potranno esplorare sia la cantina tecnologica che quella storica, scoprendo l’affascinante “metodo champenoise” nella suggestiva barricaia, dove nasce l’eccellente spumante della tenuta.

L’esperienza si concluderà con un picnic pittoresco, in cui sarà possibile degustare tre pregiate etichette, accompagnate da prodotti tipici locali. Durante l’evento, sarà anche aperto il wineshop, per chi volesse portare a casa un pezzo di questa esperienza.

“Cantine aperte in vendemmia” rappresenta un’occasione unica per vivere l’autenticità della Tenuta di Frassineto, unendo enogastronomia, natura e tradizione vitivinicola. Un evento perfetto per chi desidera trascorrere un pomeriggio diverso, immerso nel fascino della vendemmia.

Per prenotare e conoscere i dettagli dell’evento, visita il link:

https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.

Per ulteriori informazioni: shop@tenutadifrassineto.com – Tel. +39 3714956539.