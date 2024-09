Weekend giovani amaranto: pareggio della Primavera, vittoria dell’Under 15 e sconfitta di misura per l’Under 17

Il settore giovanile dell’Arezzo ha vissuto un weekend intenso e ricco di emozioni, con prestazioni significative da parte delle varie categorie.

Primavera | Arezzo vs Pineto | 2-2

La squadra Primavera ha iniziato forte, trovando il vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Edoziogor su calcio d’angolo. L’Arezzo ha però sprecato diverse occasioni per raddoppiare, e all’inizio del secondo tempo, un errore difensivo ha consentito al Pineto di pareggiare. Successivamente, un gol dalla distanza del numero 7 del Pineto ha portato gli ospiti in vantaggio. L’Arezzo è riuscito a pareggiare con un rigore trasformato da Concetti, dopo un fallo del portiere su Camerini. La partita si è poi mantenuta equilibrata, con il risultato finale che ha fissato il 2-2. Nonostante il pareggio, la squadra amaranto ha mostrato un buon gioco, pur mancando l’occasione di conquistare la vittoria.

Under 17 | Latina vs Arezzo | 1-0

L’Arezzo Under 17 esce sconfitto di misura contro il Latina, nonostante una prestazione che avrebbe meritato di più. Il Latina è partito meglio nei primi 20 minuti, trovando il gol al 30′ con un rasoterra preciso del loro numero 11. Nella ripresa, l’Arezzo ha cercato il pareggio, creando diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Di Gaetani, Corti e Minocci hanno provato a incidere, ma la mancanza di precisione nelle conclusioni ha impedito all’Arezzo di tornare a casa con un risultato positivo.

Under 15 | Latina vs Arezzo | 2-3

Grande vittoria per l’Under 15, che ha battuto il Latina 3-2. Dopo essere andata in svantaggio al 10′, l’Arezzo ha reagito con forza, trovando il pareggio con Tosoni e passando in vantaggio grazie a Vecchi. Il terzo gol amaranto è arrivato nella ripresa con Quadri, autore di una splendida azione personale. Il Latina ha accorciato le distanze, ma l’Arezzo ha mantenuto il controllo fino alla fine, portando a casa tre punti meritati. Da segnalare le ottime prestazioni di Peruzzi, Casamenti e Quadri.