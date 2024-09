Dalla passerella allo “streaming”: Come seguire la “Paris Fashion Week 2024”

In questo mondo sempre più globalizzato, non possiamo non riconoscere il peso e l’influenza della moda internazionale, in particolare quella dei nostri “cugini francesi.” Così come l’Italia è rinomata per la sua moda, la sua gastronomia, la sua manifattura e i suoi “scrigni” di bellezza, la Francia mantiene un ruolo di spicco nella scena mondiale del “fashion”. La moda italiana e francese hanno storicamente segnato le tendenze e continuano a far sognare gli appassionati di tutto il mondo.

La “Paris Fashion Week”è senza dubbio uno degli eventi più attesi e prestigiosi nel panorama della moda mondiale. Questa manifestazione, che si svolge due volte l’anno, è dedicata al “prêt-à-porter” femminile e maschile, offrendo agli appassionati uno sguardo in anteprima sulle tendenze e le collezioni dei più grandi stilisti internazionali.

Dal 23 settembre al 1 ottobre 2024, Parigi sarà il “fulcro” della moda con la presentazione delle collezioni Primavera/Estate 2025. I brand più iconici come “Chanel”, “Dior”, “Louis Vuitton”, “Hermès” e molti altri sfileranno in luoghi leggendari della città, come il “Grand Palais” e il “Museo Rodin”. A seguire, la “Paris Fashion Week Men’s”, che si terrà dal 16 al 21 gennaio 2024 per le collezioni Autunno/Inverno 2024-2025, rappresenterà un’altra occasione imperdibile per vedere le tendenze della moda maschile, con le sfilate di marchi come “Dior”, “Homme” e “Louis Vuitton”.

Anche se molti di noi non potranno essere presenti di persona a Parigi per ammirare queste meravigliose sfilate, grazie alla tecnologia moderna possiamo comunque assistere a questi eventi in “streaming”. Gli appassionati italiani, così come il pubblico internazionale, possono seguire le sfilate comodamente da casa, vivendo in tempo reale l’emozione e il “glamour”delle passerelle più esclusive.

Per chi desidera maggiori informazioni sugli orari, le location e le modalità di partecipazione, il riferimento principale è la “Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM)”, che coordina l’intero evento. È possibile visitare il sito ufficiale “www.fhcm.paris” per consultare il calendario dettagliato e verificare eventuali accessi agli eventi o trasmissioni in “streaming”. Per contattare direttamente l’organizzazione, è disponibile l’indirizzo email: ecole@modeaparis.com o il numero di telefono +33 (0)1 42 66 64 44.

In un’epoca in cui la moda non conosce confini, è fondamentale tenersi aggiornati su queste manifestazioni di livello internazionale, perché fanno parte di un patrimonio culturale e creativo che, in fondo, appartiene a tutti noi”.

* S.S.C. *