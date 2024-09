Lesto, figlio di Mana, presenta la fidanzata: un amore tra il calcio e il futuro

Lesto si fidanza

Dopo una tournée con la sua squadra di calcio, Lesto, figlio di Mana, tornato dalla spedizione su Europa, satellite ghiacciato di Giove, fecondato e sviluppato durante la missione da Pino e Ugo in contemporanea copulazione, porta a casa e presenta alla famiglia la sua fidanzata, Rita.

Anche lei è figlia di un’intelligenza artificiale autonoma fornita di un reattore nucleare ad espansione, collegato a una stampante 3D di ultima generazione. Rita, una ragazza che nel tempo libero partecipava al “Wheel of Fortune” al Jerry’s Show, è alta, abbronzata, con capelli ricci e un fisico attraente, con un lato B pronunciato. Il suo viso esprime giovialità e simpatia. Continua a leggere

Lesto: “Questa è Rita, la mia città!” Pino: “Piacere, sei molto carina, sei la benvenuta!” Mana: “Uhm… Sei bella quanto il mio figliolo!!” Aloe e Ruth: “Sei molto carina… Piacere nostro!” Cerase: “Ciao!” Lyn: “Ma che, ti sei rifatta il sedere?!” Pino: “Smettila, mocciosa!” Ugo: “Lyn ha ragione, comunque ha un bel sedere rifatto!” Lesto: “Vi porto nella mia città, e l’avete fatta arrossire con queste osservazioni!” Lyn: “Ma non si vede neanche che è arrossita, è abbronzata!” Aloe e Ruth: “Vieni qua con noi, così ci conosciamo meglio!” e la conducono in camera loro.

Il sogno di Lesto

Dopo la presentazione in casa Marsiti, Rita, la fidanzata di Lesto, calciatore, era stata rinchiusa in un collegio di suore suturate dal Dott. Chiavistelli a catenaccio.

Il Dott. Chiavistelli, noto chirurgo per l’inserimento di reattori nucleari a espansione genetica abbinati a stampanti 3D, era stato incaricato di curare gli eccessi di desideri delle intelligenze autonome e delle loro figlie, ricorrendo a suture neurochirurgiche che le relegavano a una vita monastica. Continua a leggere

Il povero Lesto aveva perso il suo amore, ma trovava conforto nel pensare che Rita sarebbe potuta diventare una santa. Aveva letto la storia di Santa Rita da Cascia e si era addormentato nella sua cameretta.

Nel 3575, i sogni potevano essere vissuti come realtà attraverso una sveglia a tempo, che li faceva sembrare veri.

Nel sogno, Lesto: “Oh, mia Rita, come ti trovo dimagrita! Ma i tuoi capelli? È rimasto solo quel bel lato rifatto, e non sei più abbronzata?”

Presbisantarita: “Ho preso i voti dopo l’intervento del Dott. Chiavistelli. I capelli me li hanno tagliati, sono cortissimi, ma non mi lamento. Ora sono accompagnata dalla fede.”

Lesto: “Visto che hai preso la tua strada e ti dedichi ai casi impossibili, dammi i numeri del Superenalotto! Almeno posso comprare dei caschi nuovi per tutta la famiglia!”

Nel frattempo, la sorellastra di Lesto, Lyn, che divideva la cameretta con Cerase, era scappata. I compagni di gioco nel 2024 le avevano insegnato a incendiare i peti, e, dopo la cena a base di tonno e fagioli di zia Mana, aveva sperimentato un lanciafiamme.

Lyn si infilò nel letto di Lesto e vide che segnava dei numeri su un foglio. Quando Lesto, svegliatosi dal sogno, si addormentò di nuovo, Lyn prese il foglio e lo portò a Cerase.

Lyn: “Cerase, smettila di fare bischerate! Ho i numeri che Presbisantarita ha dato a Lesto per vincere al Superenalotto!”

Cerase: “Diventeremo milionari, e io mi iscriverò di nuovo alla scuola di danza classica del nonno!”

Lyn: “Mi raccomando, non diciamo nulla a nessuno. Faremo una sorpresa a tutti!”

La sera successiva, all’estrazione, tutta la famiglia era in attesa, tranne Lesto, che cercava ancora il foglio con i numeri. Cerase, però, aveva già rivelato il segreto.

I numeri, tuttavia, non corrispondevano: il 37 era il 73, il 23 il 32… Tutti i numeri erano al contrario, proprio come i sogni. La sveglia del sogno era stata messa al contrario!