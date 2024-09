Celebrare il dono della vita

In un mondo sempre più veloce e frenetico, ci troviamo spesso a inseguire il tempo, dimenticando il valore profondo di ogni singolo giorno, di ogni singola ora che ci viene donato. Le persone, immerse nelle loro routine, a volte trascurano il semplice miracolo di svegliarsi al mattino, di avere davanti a sé una nuova possibilità. Una pagina bianca su cui scrivere. Eppure, in fondo al nostro animo, sappiamo che c’è una consapevolezza velata: il tempo è un dono prezioso, una risorsa limitata.

Molti affrontano la giornata con preoccupazioni, ansie o rimpianti. Spesso ci lasciamo trasportare dalla frenesia, senza fermarci a riflettere su ciò che realmente conta. È facile dimenticare che ogni giorno porta con sé nuove opportunità, incontri, gesti gentili e parole da scambiare, così come fatti da dimenticare. Eppure, per alcuni più che per altri, c’è sempre una voce interiore che ci ricorda di fare attenzione a come impieghiamo queste ore, perché sono irripetibili.

È con questo spirito che, da decenni, ogni mattina mi siedo un attimo sul letto e, soprattutto ora, con le fragilità che l’età porta con sé, penso che la nuova giornata sia il più importante dei doni, un’occasione da non sprecare. Pur non essendo religiosa praticante, sento una connessione profonda con il Creatore, o con quella forza misteriosa che ci guida e ci sostiene, e che ci ha reso possibile vivere. Così, mi rivolgo a Lui chiedendo: “Ti prego, fa che io non sprechi neanche un’ora di questa giornata che mi stai donando. Fa che sappia trovare la parola giusta, il gesto giusto, e che sia capace di affrontare con saggezza ciò che verrà.”

Nonostante tutto, mi sento non solo grata, ma immensamente grata per le cose piccole e grandi, per le sfide e le gioie che la vita mi ha offerto e continua a offrirmi. Ci sono momenti in cui, anche senza volerlo, mi capita di confrontarmi con chi ha più di me, in bellezza, salute, ricchezza o affetto dei figli, ma scelgo di non lasciarmi travolgere dal dispiacere di non avere altrettanto. Se guardo indietro, mi considero già fortunata. Ogni giornata, anche quella più difficile, è un’opportunità per crescere, imparare e, soprattutto, ringraziare. Si dice: “Non perdiamo mai… o vinciamo, o impariamo!” Questo viaggio è una scuola di vita, e sarebbe bello se questo sentimento di gratitudine si estendesse a tutti, un invito a godere appieno di questo percorso in Terra.

Mi addolora sentire persone dire: “Non vedo l’ora che venga primavera, non vedo l’ora che venga l’autunno, non vedo l’ora di partire, non vedo l’ora di tornare, non vedo l’ora che torni il caldo o il freddo…” Perché non godersi ogni singolo momento? Il qui e ora, filosofia zen, riassume in tre parole l’essenza di come dovremmo vivere. È facile buttare via la nostra vita, quella cosa che passa mentre siamo occupati a fare altro! Ogni giorno è un regalo, e se imparassimo a riconoscerlo, ci lamenteremmo meno e celebreremmo di più.

Forse, nel caos delle nostre vite, troveremmo il tempo per riflettere, per dire una parola gentile, per fare un gesto che potrebbe cambiare la giornata di qualcuno. E così la vita stessa, nella sua complessità, diventerebbe una meravigliosa esperienza, un affresco ricco di emozioni e possibilità che fanno di questo viaggio terrestre un caleidoscopio di buoni sentimenti.

S.S.C.