Monte San Savino: dopo ingestione di liquido per auto la procura indaga per tentato omicidio

La procura di Arezzo ha avviato un’inchiesta per tentato omicidio in seguito a un grave incidente avvenuto il 15 agosto. Un giovane di 29 anni di origini pakistane ha rischiato la vita dopo aver ingerito un detergente per auto mentre lavorava in un’officina a Monte San Savino, nella località Costa del Molino. L’episodio ha causato al giovane gravi ustioni alla bocca e agli organi interni.

Inizialmente si era ipotizzato che il giovane avesse confuso accidentalmente una bottiglietta di detergente con quella dell’acqua. Tuttavia, nuovi sviluppi hanno rivelato che il giovane potrebbe essere stato costretto a bere acido muriatico. La Procura di Arezzo sta indagando su questo caso, con le ipotesi di reato che spaziano dalle lesioni gravissime al tentato omicidio.

Il giovane, che dopo un intervento di lavanda gastrica è stato trasferito dall’ospedale Donato di Arezzo al Cisanello di Pisa, è rimasto in coma per quasi un mese e si è risvegliato solo recentemente.