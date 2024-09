Valdarno, boom di nascite in ospedale: 9 bambini in 24 ore, tra cui un cesareo d’urgenza

In appena 24 ore, l’ospedale Santa Maria alla Gruccia in Valdarno ha accolto la nascita di sette maschietti e due femminucce, portando gioia e commozione nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, guidato dal dottor Filippo Francalanci. Otto dei neonati sono venuti alla luce con parto spontaneo, inclusi due parti in acqua, mentre un parto cesareo d’urgenza è stato necessario a causa di un grave attacco eclamptico, una complicanza ostetrica dovuta a un’improvvisa ipertensione arteriosa.

“Grazie al prezioso supporto dei colleghi del pronto soccorso e del reparto di rianimazione, siamo riusciti a garantire la nascita sicura della bambina – spiega il dottor Francalanci – e a monitorare la madre in condizioni di massima sicurezza. È stato un esempio di lavoro di squadra che dimostra le capacità del nostro presidio di gestire gravidanze in situazioni molto complesse con grande professionalità ed efficienza. Sia la madre che la neonata stanno bene, e siamo felici di festeggiare così tante nascite in un solo giorno.”