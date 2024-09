Arezzo etrusca: una città tra vendetta e invidia

I reperti della nostra città etrusca, una delle 12 lucumonie della Lega etrusca a nord della primitiva Roma, sono relativamente pochi.

La Minerva e la Chimera, portate via dai fiorentini, sono tra i pochi resti rimasti.

Esclusi le mura e il teatro di Castelsecco, pezzi di colonne e qualche masso oltre ai piccoli bronzetti, non ci sono molti reperti, in quanto Silla, e poi 1500 anni dopo Cosimo, li hanno distrutti per vendetta o seppelliti e/o portati via per invidia!

Arezzo etrusca per chi non sa

Dal 91 all’88 a.C. ci fu la guerra civile tra Silla e Mario.

Poiché la città di Arezzo aveva finanziato Mario con denaro e armi, Silla, dopo la sconfitta di Mario, mise a ferro e fuoco la città aretina, distruggendo gran parte della storia etrusca e romana della nostra città (vendetta).Continua a leggere



Poi, 1600 anni dopo, Cosimo de’ Medici fece abbattere molte torri medievali e seppellì il vecchio foro romano, dove ora si trova il Prato, per avere una migliore visuale dalla Fortezza e controllare tutta la città. Invidia e dominio di quel “gottoso” fiorentino che, durante gli scavi per riempire la Rocca di controllo presso la porta di San Lorentino, fece portare la Chimera, ritrovata, a Firenze, così come, 12 anni prima, la Minerva, ritrovata nella villa romana sotto la chiesa di San Lorenzo durante la costruzione di un pozzo. Questi sono solo i reperti più noti. Poi, 1600 anni dopo, Cosimo de’ Medici fece abbattere molte torri medievali e seppellì il vecchio foro romano, dove ora si trova il Prato, per avere una migliore visuale dalla Fortezza e controllare tutta la città. Invidia e dominio di quel “gottoso” fiorentino che, durante gli scavi per riempire la Rocca di controllo presso la porta di San Lorentino, fece portare la Chimera, ritrovata, a Firenze, così come, 12 anni prima, la Minerva, ritrovata nella villa romana sotto la chiesa di San Lorenzo durante la costruzione di un pozzo. Questi sono solo i reperti più noti. Cosimo, come tutti i guelfi della città gigliata, soffrivano per l’importanza di Arezzo in epoca etrusca e romana (Tito Livio scrive di 100 mila abitanti nel I secolo a.C., una cinta muraria alta 14 metri e larga 4, sul cui tracciato furono costruite le mura medicee, più per renderla prigioniera che per proteggerla).

Aristofane: il più grande poeta lirico della commedia antica

La sua opera più importante fu “Gli Uccelli”, un’esaltazione della vita naturale, di cui, nel periodo “covidiano”, ho realizzato una breve parodia, inserita in un contesto di quell’anno, in modo infimo e miserevole.

Aristofane nacque nei dintorni di Atene nel 445 a.C. e scrisse circa 44 opere, di cui solo 11 sono arrivate fino a noi. Al liceo ne ho tradotte diverse parti e agli esami di stato portavamo proprio “Gli Uccelli”.Continua a leggere