Incidente stradale a Bucine: 19enne trasportata in ospedale in codice giallo

Attivato alle ore 03:55 il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto sulla SP540 nei pressi di Bucine.

Nell’incidente è stata coinvolta un’auto con a bordo due persone, finita fuori strada.

Una delle persone non ha riportato ferite e non ha necessitato di cure mediche, mentre l’altra, una ragazza di 19 anni, è stata trasportata in codice 2 (giallo) all’ospedale La Gruccia di Montevarchi per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’autoinfermierizzata del Valdarno, un’ambulanza della Misericordia della Valdambra, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.