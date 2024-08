Aloe e l’icona di Ugo: tra desiderio e realtà

Aloe e l’icona di Ugo

L’annerita Aloe si era integrata benissimo nella casa Marsiti e aveva notato che, dopo il primo mese, Ugo aveva rallentato il suo desiderio di unirsi a lei.

Così aveva interrogato il suo uomo sul perché di questo affievolimento.

Erano nel letto della loro camera quando, con la sua destra duttile a mo’ di sospensorio, Aloe prese gli attributi di Ugo soppesandoli in maniera dolce, ma allo stesso tempo minacciosa.Continua a leggere

Aloe disse: “Caro, mica avrai qualche problema finanziario?

Ti vedo così assente e poco desideroso. In caso dovremmo affrontarlo insieme come una famiglia unita.

O se hai problemi di salute, conosco persone con poteri che potrebbero salvarti da qualsiasi male tu possa avere.

Ma se mi accorgo che mi tradisci, quello che ti stringo lo faccio a fettine e te lo faccio mangiare fritto con un po’ di pastella!

Tanto tutto è buono fritto!”

Ugo rispose: “Aloe, Aloe, non penserai mica che ti tradisca, lo vedi che non esco mai di casa!”

Si addormentarono entrambi, ma Aloe non era tanto tranquilla.

Infatti, il giorno dopo, vedendo Ugo e Pino riposarsi in terrazza, avvisò Mana che sarebbe andata in un’agenzia investigativa.

Mana cercò di dissuaderla, ricordandole di quando Pino, una volta, andava di nascosto a un corso di cucina… e tutto si era risolto con una bella cena e festa.

L’agenzia della Volpe Bianca con Occhi di Falco accettò l’incarico e, dopo qualche settimana, un investigatore, un certo dott. Miopix, tornò per riferire delle indagini.

Dott. Miopix: “Signora, mi spiace dirlo, ma c’è una notizia brutta e una bella… Suo marito la tradisce!”

Non fece in tempo a finire la frase che Aloe, urlando, si diresse in cucina esclamando ad alta voce: “L’ammazzo, l’ammazzo!”

Tornò con in mano un coltellaccio da macellaio e stava dirigendosi in terrazza, dove Ugo riposava.

Il dott. Miopix la fermò con forza e le urlò guardandola negli occhi: “Non è lui, non è lui, è la sua icona!”

In quel periodo di traslazioni e nuove tecnologie, si era raggiunta una doppia realtà telepatica e tridimensionale del desiderio che si muoveva indipendentemente dalla persona, in modo uguale e nella stessa realtà individuale ma separatamente dal corpo.

Aloe rimase interdetta con il coltello in mano, lo posò sopra il tavolino del salotto e con passo marziale si diresse in terrazza.

Ponendosi di fronte a Ugo, domandò: “Dov’è il tuo desiderio? Dov’è la tua icona?”

Prendendogli la testa tra le mani, cercava di vedere dentro quella testa di Ugo, e lui: “Ma… ma… ma è solo un bel pensiero dove va il mio pensiero!

Lui si muove senza che io lo sappia!”

Intervennero Mana e Pino per calmarla, e lei si calmò.

Quando il dott. Miopix se ne fu andato e Ugo era rimasto solo in terrazza, mentre gli altri erano tutti in cucina, Ugo si rivolse a se stesso: “L’abbiamo scampata bella.

Ora, dal prossimo mese, tocca a me fare le scappatelle!”

Ma non era Ugo, era la sua icona tridimensionale che era in terrazza!