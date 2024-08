Incidente sulla SS73 a Monterchi: camion coinvolto, due persone trasportate in ospedale

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio alle ore 14:55 in località Le Ville, nel Comune di Monterchi, sulla Strada Statale 73 (SS73).

L’incidente ha coinvolto un camion, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 della ASL Toscana Sud Est, con l’ausilio della Misericordia di Sansepolcro e della Misericordia di Arezzo.

Presente anche un infermiere del 118, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito il traffico.

Due persone sono rimaste ferite nell’incidente: un uomo di 41 anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Sansepolcro, mentre una donna di 43 anni è stata portata, sempre in codice giallo, al pronto soccorso di Arezzo.

Le condizioni dei feriti sono serie, ma non sembrano essere in pericolo di vita.

Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, il traffico sulla SS73 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.