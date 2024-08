Incidente mortale in Valle d’Aosta: motociclista 68enne di Arezzo perde la vita

Tragedia sulla strada statale 26 della Valle d’Aosta, dove un incidente stradale ha causato la morte di un motociclista.

La vittima è Marcello Orlandi, 68 anni, residente nella provincia di Arezzo.

L’incidente è avvenuto nei pressi del lago Verney, nel territorio comunale di La Thuile.

Lo scontro, che ha coinvolto un motociclo e una utilitaria Opel, si è verificato mentre il conducente dell’auto stava svoltando per fermarsi in una piazzola.

Orlandi, che era impegnato in un sorpasso, è stato sbalzato dalla moto per almeno 10-15 metri, riportando ferite gravissime.

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso in direzione Colle del Piccolo San Bernardo.

Le indagini per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente sono attualmente in corso da parte dei carabinieri della stazione di La Thuile, con il supporto del personale Anas.