Tovaglia a Quadri 2024: l’arte della memoria collettiva ritorna con Mattimonio

La XXIX edizione di Tovaglia a Quadri, l’atteso evento culturale che unisce teatro e tradizione gastronomica, si terrà dal 10 al 19 agosto 2024 nel suggestivo cortile del Castello di Sorci, ad Anghiari.

Questa “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”, scritta da Paolo Pennacchini e Andrea Merendelli, che ne cura anche la regia, vede protagonisti gli abitanti della Valtiberina in uno spettacolo che ogni anno fa registrare il tutto esaurito.

Il tema di quest’anno, Mattimonio, esplora la follia – o la presunta tale – attraverso la storia di una giovane donna etichettata come “non normale” in un contesto sociale opprimente e patriarcale.

Questa narrativa si intreccia con la memoria storica di Adalgisa, una donna realmente vissuta ad Anghiari circa 100 anni fa, internata in un manicomio per il suo comportamento indomabile.

Mattimonio celebra il centenario della nascita di Franco Basaglia, lo psichiatra che rivoluzionò il trattamento della malattia mentale in Italia, proponendo una riflessione sulla necessità di superare lo stigma associato alla malattia mentale.

L’evento, parte del progetto culturale “Normali Mai” in collaborazione con l’Associazione Centro Franco Basaglia di Arezzo, mira a riportare al centro della narrazione collettiva le storie di vita delle persone emarginate, utilizzando l’arte come strumento di indagine e partecipazione.

Oltre allo spettacolo, verranno riproposte iniziative già apprezzate nelle precedenti edizioni, come il “libretto di sala” in inglese per i commensali stranieri e un evento speciale per i giovani, che si terrà il 17 agosto.

La vendita dei biglietti inizierà il 27 luglio 2024 online, e dal 1 agosto presso la biglietteria della Terrazza Busatti ad Anghiari.

Mattimonio è sostenuto da varie istituzioni locali e sponsor, tra cui la Regione Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Per ulteriori informazioni e dettagli sui costi, visitare il sito www.tovagliaquadri.com o contattare il numero 351 67 87 863.