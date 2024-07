Gioele Rosellini, un aretino alle Olimpiadi di Parigi

Un aretino alle Olimpiadi di Parigi.

Gioele Rosellini è partito alla volta della capitale francese come preparatore fisico della nazionale di pallavolo maschile della Slovenia che, per la prima volta nella propria storia, ha ottenuto una qualificazione per i Giochi Olimpici dove debutterà domenica 28 luglio contro il Canada. In questo storico traguardo ha ricoperto un importante ruolo proprio l’aretino che, con professionalità e passione, ha contribuito al percorso verso Parigi con la responsabilità di occuparsi di ambiti quali prevenzione degli infortuni, preparazione atletica e allenamento per la forza.

Questi risultati sono frutto di anni di studio e di un’esperienza decennale che, sostenuta dalla laurea magistrale all’Università del Foro Italico a Roma, ha preso il via nel 2013 come tecnico e atleta della ASD Accademia Karate Arezzo con cui tuttora è impegnato come vicepresidente e preparatore fisico di atleti di alto profilo.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate nella pallavolo dove ha ricoperto ruoli di assoluto prestigio a partire dal 2014 quando ha lavorato come assistente preparatore per il Top Volley di Latina, squadra maschile di serie A che in quella stagione raggiunse una storica semifinale scudetto.

Dal 2015 al 2021, Rosellini si è trasferito al Centro Olimpico di Formia dove ha ricoperto il duplice ruolo di responsabile della preparazione di beach volley di tutto il settore nazionale giovanile maschile e femminile, e delle squadre nazionali senior maschili e femminili in un periodo caratterizzato da importanti successi internazionali: due titoli europei maschili, la medaglia d’argento maschile alle Olimpiadi di Rio 2016, la medaglia d’argento femminile alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires del 2018 e il titolo di vicecampioni del mondo con l’Under22 maschile nel 2018.

Un ulteriore step è stato vissuto nel 2021 come primo preparatore del Top Volley e successivamente del Cisterna Volley, due squadre della massima serie del campionato italiano di pallavolo SuperLega qualificate anche ai Play Off per lo scudetto.

Nello stesso anno, l’aretino ha ricevuto l’incarico di primo preparatore della nazionale slovena di pallavolo maschile, guadagnandosi un posto tra le prime cinque al mondo: in tre stagioni, infatti, ha conseguito risultati prestigiosi tra cui il bronzo europeo del 2023 e, soprattutto, la storica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Questo traguardo, dunque, ha confermato Rosellini come un’eccellenza nel panorama internazionale della preparazione fisica nella pallavolo.