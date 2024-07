Escursionista in difficoltà salvata dai Vigili del fuoco a Chiusi della Verna

Un’escursionista in difficoltà è stata salvata oggi dai vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, con il supporto dell’elicottero Drago del reparto volo VF di Arezzo.

La donna si trovava su un sentiero nel comune di Chiusi della Verna quando ha incontrato difficoltà che le hanno impedito di proseguire autonomamente.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente.

L’elicottero Drago, equipaggiato per operazioni di recupero in zone impervie, ha raggiunto rapidamente la zona e, grazie alla professionalità e all’efficienza del personale a bordo, la donna è stata recuperata incolume.

Successivamente, è stata riportata in una zona sicura, dove ha potuto ricevere l’assistenza necessaria.

L’intervento, conclusosi senza incidenti, mette in evidenza l’importanza della prontezza e della coordinazione delle forze di soccorso in situazioni di emergenza, specialmente in aree montane e difficili da raggiungere.