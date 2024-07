Incidenti stradali a Monte San Savino e Foiano della Chiana, due feriti

Nel pomeriggio di oggi, due incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei servizi di emergenza della Asl Tse.

Il primo incidente è avvenuto alle ore 14.00 nel comune di Monte San Savino, in località Montagnano.

Sono state coinvolte due auto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di San Savino Croce Bianca, l’ambulanza della pubblica assistenza Avis di Foiano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Poco dopo, alle ore 14.30, un altro incidente è avvenuto nel comune di Foiano della Chiana, in via Arezzo, coinvolgendo un’auto e una moto.

Anche in questo caso, i soccorsi sono giunti prontamente: la Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’ambulanza della pubblica assistenza Avis di Foiano e le forze dell’ordine.

Un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Le dinamiche dei due incidenti sono al vaglio delle autorità competenti.

Fortunatamente, in entrambi i casi, i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice 2, che indica una situazione di media gravità