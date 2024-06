Conoscere il ruolo vitale del calcio: elevato rischio di carenza di calcio

Esiste un serio rischio di CARENZA di CALCIO nell’organismo ad ogni età, in particolare nei bambini e giovani in rapida crescita, in donne in gravidanza e con allattamento, nelle persone adulte, negli sportivi. Il calcio oltre ad essere presente nelle ossa e nei denti, è diffuso nelle cellule, nei liquidi extracellulari e nel sangue.

Il calcio è il minerale più abbondante dell’organismo umano ed associare il calcio solo alle ossa è riduttivo del suo ruolo vitale all’interno del nostro organismo, ogni giorno.

RUOLO VITALE

Il calcio svolge un ruolo primario nell’attività di contrazione del cuore, nel controllo della pressione arteriosa, nel controllo del processo di coagulazione del sangue; interviene, insieme al fosforo, nello sviluppo e nel mantenimento di una normale struttura delle ossa e dei

denti; presiede ad un normale funzionamento del sistema nervoso; modula la produzione degli ormoni; interviene nella regolazione dell’equilibrio acido base ed idrico; agisce come tranquillante naturale.

BIODISPONIBILITA’ DEL CALCIO

Il calcio è un minerale essenziale che va introdotto solo con gli alimenti, acqua compresa.

Il corpo umano non può produrre calcio.

La richiesta giornaliera di calcio per bambini e adolescenti in età di crescita è di 1 grammo al giorno; per adulti / femmine e maschi è di 800 mg al giorno; per donne in gravidanza e in allattamento 1.5 grammi al giorno.