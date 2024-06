Lutto nel giornalismo aretino: addio a Giovanni Melani

Il mondo del giornalismo e dell’imprenditoria aretina è in lutto per la scomparsa di Giovanni Melani, venuto a mancare all’età di 80 anni.

Melani, figura di riferimento nel settore assicurativo, aveva una passione immensa per il calcio, che ha raccontato con schiettezza e competenza nel corso della sua lunga carriera.

Melani ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui il Corriere dello Sport, Teletruria e Arezzo Tv.

Era noto per il suo carattere forte e il cuore grande, doti che hanno lasciato un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto.

Le condizioni di salute di Melani erano peggiorate recentemente, e il primo gennaio aveva compiuto 80 anni.

Alla sua famiglia, le condoglianze da parte di tutta la redazione.