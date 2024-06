Addio a Edoardo Carrai: giornalista appassionato e uomo garbato, il saluto del direttore di Arezzo TV

È scomparso per una malattia che non gli ha lasciato scampo, Edoardo Carrai.

Giornalista, autore televisivo e presidente dell’Associazione Diabetici aretini.

Con Edoardo Carrai se ne va un pezzo di storia del giornalismo aretino e di Arezzo TV.

Era il lontano 1988 quando Nedo Settimelli, assieme ad un gruppo di amici e colleghi, fondava la storica emittente aretina.

Tra questi c’era Edoardo Carrai.

Il cinema e la cultura sono state da sempre la sua passione, ma per Arezzo TV, in cui è sempre rimasto fin dalla sua fondazione, ha seguito tutti gli ambiti della cronaca ed è stato anche autore e conduttore di importanti trasmissioni televisive.

Tra queste “Non solo cinema”, una rubrica dedicata ai film in uscita e “GustAR”, una trasmissione di cucina.

Tra le sue imprese televisive più importanti, che condivideva con Nedo Settimelli, la prima diretta TV del Palio Marinaro dell’Argentario a Porto Santo Stefano, che Videonews, società di produzione televisiva proprietaria del marchio Arezzo TV, ha prodotto da oltre 20 anni fino allo scorso anno.

Negli ultimi tempi era diventato punto di riferimento per gli eventi culturali e di spettacolo. Sempre presente con la sua fidata telecamera e un sorriso che non mancava mai.

Per Ada (Associazione diabetici aretini) ha sempre speso risorse ed energie.

La malattia, il diabete, che lo aveva colpito in età giovanile era diventata per lui occasione di fare del bene per gli altri.

Un animo estremamente generoso e per noi, una persona di famiglia prima ancora che un collega.

Ciao Edo.

Il direttore di Arezzo TV

Greta Settimelli

La camera ardente sarà allestita presso la Croce Bianca, con il funerale che si terrà venerdì 21 alle ore 10:30 nella Cattedrale.