Una medaglia d’oro per l’Alga Atletica Arezzo alle finali regionali dei Ragazzi

La manifestazione si è svolta a Pietrasanta e ha riunito i migliori atleti toscani nati nel biennio 2011-2012 emersi dalle precedenti prove interprovinciali nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, con la società aretina che ha potuto gareggiare in un contesto tanto prestigioso con ben due atleti: Daniel Fiani e Mattia Falciani.

Una prestazione di altissimo livello è stata firmata da Fiani che si è laureato campione regionale nei 60 piani con 8.08 secondi con cui ha anticipato ben trentuno coetanei, poi ha ben figurato anche nel getto del peso dove ha meritato il quinto posto con 11.91 metri.

Tra i protagonisti è rientrato anche Falciani che, nato nel 2012 e opposto ad atleti di un anno più grandi, ha meritato il quarto posto nel salto in alto con 1.52 metri e il quinto posto nel salto in lungo con 4.75 metri.

Il settore giovanile dell’Alga Atletica Arezzo ha trovato soddisfazioni anche ai Campionati Provinciali di Montevarchi dove sono arrivati otto ori, due argenti e un bronzo.

Una conferma è arrivata dallo stesso Falciani che, tra i Ragazzi, ha centrato una doppia vittoria nei 60 ostacoli con 9.1 secondi e nel salto in lungo con 5.16 metri, poi nella stessa categoria ha ben figurato Lisa Rossi che ha trionfato nei 60 ostacoli con 9.9 secondi.

Positivi piazzamenti sono stati conseguiti dai Cadetti 2009-2010 con cinque titoli provinciali con Gemma Fabbriciani (prima nel salto in lungo con 5.11 metri), Filippo Misuri (primo nel salto in lungo con 5.95 metri), Asia Novelli (prima nei 1.000 metri con 3:56.2 minuti), Duccio Sandroni (primo nei 1.000 metri con 2:58.7 minuti) e Alessandro Segantini (primo nei 300 piani con 40.5 secondi), poi Stella Arniani si è messa al collo l’argento negli 80 piani con 10.4 secondi e il bronzo nel salto in lungo con 4.89 metri.

Il palmares dell’Alga Atletica Arezzo è stato infine arricchito dal secondo posto di Francesco Tortorelli nel salto in lungo con 5.67 metri.

«La presenza alle finali regionali del Campionato di Società dei Ragazzi – commenta Gloria Sadocchi, allenatrice e dirigente della società, – è un motivo di particolare entusiasmo perché significa che ben due nostri atleti sono stati capaci di meritare un posto tra le migliori promesse dell’atletica giovanile toscana. Il fine settimana è stato ulteriormente impreziosito dai bei risultati ai Campionati Provinciali a conferma della bontà del percorso di preparazione dei nostri atleti e delle nostre atlete».