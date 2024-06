L’aretino Lorenzo Corsetti è campione intercontinentale di kickboxing

L’aretino Lorenzo Corsetti è il nuovo campione intercontinentale di kickboxing.

Il ventiseienne atleta del Team Jakini ha conquistato il prestigioso titolo durante la ventottesima edizione del gran galà degli sport da combattimento “Le Stelle del Ring”, svoltosi a Capolona.

Davanti a un pubblico entusiasta e sostenuto dal tifo casalingo, Corsetti ha affrontato il trentottenne serbo Sladan Dragisic nella categoria dei -72,5 kg.

L’incontro, cuore della serata, ha visto Corsetti dominare sin dall’inizio. La vittoria è giunta alla terza ripresa, quando Corsetti ha messo ko il suo avversario, aggiudicandosi così il suo primo titolo di livello internazionale. Questo successo segna un ulteriore passo avanti nella carriera di Corsetti, già campione italiano nel 2023.

Il combattimento per la cintura intercontinentale WKN è stato il clou di una serata ricca di emozioni, organizzata dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Capolona.

L’evento ha incluso undici match tra alcuni dei migliori atleti professionisti italiani e internazionali.

Tra gli altri momenti salienti, Alessandro Grassi del Team Curci di Perugia ha vinto ai punti contro Guy Bertran della Rhodigium Boxe di Rovigo nei -75 kg, e Alessandro Sussi della Black Eagle Gym di Brescia ha prevalso su Antonio Baiculescu del Team Jakini nei -73,5 kg, aggiudicandosi due titoli nazionali.

La manifestazione si è conclusa con grande successo, come sottolineato da Nicola Sokol Jakini, ideatore e promotore dell’evento. «Archiviamo con un ottimo bilancio l’edizione estiva de “Le stelle del ring” – ha commentato Jakini – con una notte all’insegna dello spettacolo e dell’adrenalina, dove lo sport è stato anche un volano turistico per il territorio. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, ad atleti e tecnici coinvolti, agli spettatori per l’entusiasmo e la partecipazione, alle istituzioni al nostro fianco e ai tanti sponsor che credono in questo progetto».

Il prossimo appuntamento de “Le stelle del ring” è previsto per il mese di novembre, con la macchina organizzativa già in movimento per la ventinovesima edizione, pronta a riportare l’attenzione del mondo della kickboxing su Arezzo.