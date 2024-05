Furto notturno alla Snai di Terranuova Bracciolini: rubata la cassaforte con 10mila euro

La notte scorsa a Terranuova Bracciolini, l’attenzione è stata rapita da un audace furto presso il punto Snai di Poggilupi.

Quattro individui, abilmente celati dietro volti mascherati, hanno orchestrato un colpo che ha destato preoccupazione nella comunità locale.

L’obiettivo dei ladri è stato chiaro e definito: una piccola cassaforte, ancora priva di ancoraggio, contenente un valore stimato di 10mila euro.

L’assenza di misure di sicurezza adeguate ha reso il compito dei malviventi sorprendentemente agevole.

L’azione criminale è avvenuta con una rapidità inquietante, lasciando poche tracce tangibili per le autorità investigatrici.

L’indagine è attualmente in corso e gli inquirenti sono impegnati nella raccolta di prove e testimonianze per risolvere questo caso che ha scosso la tranquillità della cittadina toscana.

Gli abitanti di Terranuova Bracciolini si trovano ora a chiedersi chi siano stati i responsabili di questo atto audace e come possano proteggersi in futuro da simili incursioni.

La sicurezza dei punti commerciali nella zona è stata posta al centro dell’attenzione, con la speranza di prevenire ulteriori episodi criminali e preservare la tranquillità della comunità.