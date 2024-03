“Caporali” nei guai per sfruttamento e condizioni disumane sul lavoro

Le indagini condotte dal Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Perugia hanno portato alla luce un sistema criminale che ha coinvolto circa 70 persone, principalmente di origine straniera, costrette a lavorare in condizioni disumane e senza alcuna tutela impiegati in condizioni in aziende agricole tra Perugia, Grosseto, Siena e Arezzo.

Le vittime di questa rete criminale sono state impiegate fino a 10 ore al giorno, per una misera retribuzione di sei euro all’ora, senza alcun contratto o diritto garantito, compresi ferie e pasti.

Questi lavoratori, alcuni dei quali clandestini, venivano trasportati su furgoni sovraffollati e condotti nei campi senza alcuna considerazione per la loro sicurezza o dignità umana.

Cinque gli indagati, tutti di nazionalità turca e marocchina, sono stati accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Titolari di due ditte agricole della provincia di Perugia, hanno costretto i lavoratori a vivere in condizioni miserevoli, spesso in casolari fatiscenti, per i quali veniva loro richiesto un pagamento mensile aggiuntivo, sottratto brutalmente dalla già scarsa retribuzione.

Le indagini, durate un anno, hanno rivelato un quadro agghiacciante di violenza e sfruttamento.

I lavoratori erano costretti a vivere nel terrore, senza alcun diritto riconosciuto, mentre i responsabili della rete criminale godevano dei profitti illeciti.

È grazie alla denuncia coraggiosa di un clandestino nigeriano, vittima di sfruttamento e violenze, che questa rete criminale è stata smantellata.

La sua testimonianza ha permesso alle autorità di agire e di porre fine a questa situazione ingiusta e disumana.

Per i “caporali” è stata disposta una misura degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo di oltre 230mila euro, per quattro di loro anche obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.