Stando a quello che è stato scritto sui giornali, ad Arezzo, grazie ai Mercatini di Natale, oltre agli asini, si vedranno volare anche autobus, 30 dei quali “atterreranno” oggi, giorno dell’inaugurazione dell’evento, nei parcheggi a loro riservati di Via del Rossellino e Via Pietri ; altri, in numero di molto superiore, ne dovrebbero atterrare nei 48 giorni dei mercatini (anche considerando i giorni in cui saranno chiusi), per arrivare al milione di presenze complessive calcolato dai preveggenti giornali locali.

E qui cascano gli asini, quelli volanti e quelli (in aritmetica) non volanti che sono già sul posto: un milione di presenze in 48 giorni pieni fa una media di 20000 persone al giorno, 10000 delle quali dovrebbero essere trasportate da 200 autobus tra volanti e non volanti, e altre 10000 dovrebbero arrivare ogni giorno ad Arezzo, 4 persone in media a bordo di 2500 vetture private.

Ora, si sa che la pubblicità (specie quella che si fa a pagamento) è l’anima del commercio e che cosa non si farebbe per il bene della propria città.

Ma non vi sembra che qui si sia esagerato un tantino ?