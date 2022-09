Prosegue l’imbattibilità delle giovanili amaranto

Un pari per l’Under 19 mentre Under 17 e Under 16 si confermano a punteggio pieno.

Juniores Nazionale

Si ferma sullo 0-0 la Juniores Nazionale di Massimiliano Bernardini.

L’Under del Cavallino non va oltre lo 0-0 sul campo di Faella dove era di scena il derby con la Sangiovannese.

Una partita disputata sotto la pioggia battente.

Ad inizio ripresa i locali restano in dieci ma il terreno di gioco non agevola la manovra del Cavallino che trova anche la rete con Pino, ma l’arbitro annulla perchè il pallone, calciato dalla bandierina, aveva superato la linea di fondo.

L’Arezzo sale a quota quattro punti dopo due giornate, alle spalle di Poggibonsi, Sporting Trestina e Livorno, uniche squadre a punteggio pieno.

Nel prossimo turno appuntamento casalingo con il Terranuova Traiana, alle 15:30, presso il centro sportivo de Le Caselle di Arezzo.

Under 17

Gli amaranto di Tommaso Nardin conquistano l’intera posta in palio contro il Forcoli Valdera. Un successo per 4-0 che viene scritto nel primo tempo.

Ferretti dopo pochi secondi dal calcio di inizio porta in vantaggio il Cavallino.

Giusto il tempo di ripartire e ancora Ferretti cala il 2-0.

Al 30’ ancora Ferretti si rende protagonista con l’assist per Montanari che spinge in rete il 3-0 mentre la quarta rete è ancora ad opera di Ferretti che segna su rigore.

Nella ripresa gli ospiti provano a reagire e conquistano un penalty, ma l’estremo difensore Strangis respinge e blinda il risultato.

Gli amaranto restano nel gruppetto di testa a punteggio pieno.

Nel prossimo fine settimana osserveranno un turno di riposo.

Under 16

Vittoria nel derby con la Sangiovannese per gli Under 16 di Fabio Pallari.

Una partita che ha visto Sussi, Camerini e Maddaloni finire sul tabellato dei marcatori nel successo che tiene l’Arezzo al primo posto in classifica con sei punti, frutto di due vittorie in altrettante partite, al pari del Tau Calcio.

Nel prossimo turno trasferta a Scandicci.