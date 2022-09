L’Arezzo supera 3-0 la Sangiovannese

90′ + 6′ GOL AREZZO: L’Arezzo supera con il punteggio di 3-0 la Sangiovannese. Gaddini la chiude proprio nei secondi finali.

90′ + 2′ – Settembrini mette al centro, Gaddini contrastato seppur da buona posizione non riesce a segnare.

90′ – Concessi sei minuti di recupero.

82′ – Escono Diallo e Castiglia per Boubacar e Forte.

80′ – Ottimo contropiede Arezzo: Diallo appoggia per Settembrini che chiama Cipriani all’intervento decisivo per alzare sopra la traversa.

72′ – Esce Pattarello per Bramante, al debutto.

71′ – Poggesi serve al centro un pallone che Diallo lascia sfilare per Pattarello, Cipriani salva, Gaddini sulla respinta tradito dal rimpallo non trova la porta.

60′ – Miccoli ci prova con un tiro a giro, pallone a lato.

58′ – Secondo cambio per l’Arezzo: entra Gaddini per Convitto.

52′ – Angolo di Settembrini che pesca Risaliti sul secondo palo, tiro troppo strozzato e palla sul fondo.

51′ – Pattarello cambia gioco su Convitto che con una serie di finte entra in area e conquista un corner.

47′ – Diallo va via e mette al centro dove Convitto manca di poco l’aggancio.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Entra Polvani al posto di Lazzarini.

45′ + 1′ – Termina qui il primo tempo con l’Arezzo avanti per 2-0.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

40′ – Lorenzoni da fuori area colpisce l’esterno della rete.

38′ – Pattarello, sempre pericoloso da quella parte, va via e mette dentro per Settembrini che viene però anticipato.

32′ – Pattarello conquista punizione dal limite, ottimo il suggerimento di Diallo.

24′ – Diallo va via a Rosseti, palla dietro a Convitto che manca di un soffio il gol.

21′ GOL AREZZO: Damiani arriva a tu per tu con Cipriani che respinge, Castiglia arriva di gran carriera e raddoppia.

20′ GOL AREZZO: Pattarello manda al cross Pericolini e Diallo ben appostato porta in vantaggio i suoi.

17′ – Ancora Bellini dal limite si rende pericoloso su un lancio da dietro.

10′ – Sangiovannese alla ricerca del gol con i lanci da dietro. Bellini aggancia bene e dopo una serie di finte colpisce l’esterno della rete.

7′ – Rasoterra di Convitto in area, né Diallo né Poggesi arrivano in tempo per deviare.

6′ – Pattarello va via sulla destra e crossa per Diallo che impegna Cipriani.

3′ – Ci prova Settembrini che non trova la porta.

2′ – Pattarello conquista punizione dal limite.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti. tifo incessante da una parte e dall’altra.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): 1 Cipriani; 2 Lorenzoni (42′ st 18 Caprio), 6 Rosseti, 5 Milani, 3 Dodaro; 4 Sacchini (46′ st 16 Nannini), 7 Poli (9′ st 17 Perri), 8 Miccoli (27′ st 14 Migliorini); 10 Bellini; 11 Nannoni (9′ st 19 Borgogni), 9 Boix.

A disposizione: 12 Palazzini, 13 Cesaretti, 15 Rafanelli, 20 Senesi.

Allenatore: Aldo Firicano.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 23 Pericolini, 17 Lazzarini (1′ st 6 Polvani), 4 Risaliti, 15 Poggesi; 8 Settembrini, 21 Castiglia (37′ st 14 Forte), 18 Damiani; 10 Pattarello (27′ st 16 Bramante), 19 Diallo (37′ st 9 Boubacar), 7 Convitto (13′ st 11 Gaddini).

A disposizione: 22 Viti, 2 Martucci, 5 Bianchi, 20 Zona.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Cristiano Ursini di Pescara (Giuseppe Bosco di Lanciano – Manuel Giorgetti di Vasto).

RETI: pt 20′ Diallo, 21′ Castiglia; st 51′ Gaddini.

Note – Spettatori: 900 circa. Recupero: 1′ + 6′. Angoli: 2-6. Ammoniti: pt 2′ Nannoni, 13′ Poli, 35′ Rosseti, 37′ Boix, 44′ Milani; st 20′ Firicano.