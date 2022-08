Intervento dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco per tre anziane in difficoltà (video)

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena e reparto volo di Arezzo, sono intervenuti alle ore 13:15 nel comune di Reggello sul Sentiero 12, incrocio Sentiero 10 situato in una zona impervia di Vallombrosa, per soccorrere tre donne che durante un’escursione si sono trovate in difficoltà.

I Vigili del fuoco con Drago 124 l’elicottero hanno raggiunto l’area ed individuato le tre signore ottantenni.

Il personale eli-soccorritore si è verricellato ed hanno verificato le condizioni di salute, delle tre anziane, successivamente sono state portate a bordo del velivolo con il recupero dal verricello, per essere trasportate in una zona concordata con i familiari.

Non è stato necessario l’intervento del personale sanitario perché le signore erano in buone condizioni.