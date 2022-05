S.S. Arezzo settore giovanile: il report del fine settimana

JUNIORES NAZIONALE | Cannara – Arezzo 0-4

La Juniores di mister Jody Zurli continua la sua marcia inesorabile in trasferta ottenendo l’ennesima vittoria sul campo del Cannara, terza forza del torneo. Partita sbloccata prima del riposo da Borrelli che capitalizza una corta respinta del portiere umbro dopo una conclusione di Berneschi. Nella ripresa l’Arezzo controlla agevolmente la gara trovando nel finale altre tre reti. Costantini realizza il penalty della sicurezza quindi una pregevole doppietta di Onesto fissa il risultato finale. Sabato penultima giornata di campionato con gli amaranto che ospiteranno il Porto d’Ascoli.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI | Arezzo Football Academy – Arezzo 1-9

Gli allievi nazionali di mister Massimiliano Bernardini concludono con un altra goleada esterna il girone di campionato e attendono il sorteggio di martedì per conoscere le avversarie della fase finale. Sul campo dell’Arezzo Football Academy partita senza storia con gli amaranto che vanno in rete con Hilla, doppietta e titolo di capocannoniere per lui, Parnetti (2), Canneva, Parisi, Di Gregorio, Pecci e Pernici.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Arezzo – Arezzo Football Academy 1-1

Ultimo impegno dlla regular season anche per i giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario che sul terreno del centro sportivo ‘Le Caselle impattano contro i pari età dell’Arezzo Football Academy, Gli amaranto, in vantaggio con Zhupa dopo soli sette minuti, vengono riacciuffati dagli ospiti che trasformano un calcio di rigore al minuto 11 della ripresa. Anche per i giovanissimi martedì sorteggio per la composizione del calendario della fase finale.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI | Arezzo – New Team 2021 7-0

Rotondo successo interno per i giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi che superano agevolmente il New Team 2021, formazione della provincia senese. Gara già chiusa nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Nugnes, Fiacchini e Minocci. Nella ripresa Lanini, ancora Nugnes, Aliaj e Pierucci arrotondano ulteriormente il punteggio, Con questo successo gli amaranto balzano al comando della classifica con un punto di vantaggio su un terzetto composto da Sangiovannese, San Miniato e Sinalunghese.

UNDER 13 ESORDIENTI II anno | Arezzo – Sangiovannese 2-2 (risultato federale)

UNDER 12 ESORDIENTI I anno | Cortona Camucia – Arezzo 0-4 (risultato federale)