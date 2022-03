Dove scappi, topolino?

Dove corri così in fretta

infilando quel buchino

quasi come una saetta.

Quella volpe dove arriva?

Affamata t’ha inseguito

e ora senti: grida «Evviva!»

Che mi dici: t’ha ferito?

Ora è ferma, zitta zitta,

non si sente che un rumore,

ma non è della soffitta:

è del battito di un cuore,

è del suono della carta,

è dell’aria di una festa,

è di chi, come una sarta,

cuce intera una foresta

di bellezza e di scoperta

tra le pagine di un foglio,

per chi ha la mente aperta,

per chi dice: «Sì: lo voglio».

Quando inizi una lettura

parte sempre un’avventura,

sembra un gioco a moscacieca:

è la tua pippoloteca!

Filastruzzi del Dott. Booksy, le filastrocche che infilano la testa nei libri per guardare cosa c’è dentro.

La pippoloteca è la stanza dei mondi possibili, degli incontri felici, delle amicizie che nascono, delle avventure che crescono. È, in tutto e per tutto, una biblioteca, aperta alla scoperta, libera, gratuita, ricca di storie e di possibilità. Anche per un topolino. Anche per una volpe e una gallina come ci insegna il volume “Pippoloteca??? La BIBLIOteca delle meraviglie” di Lorenz Pauli e Kathrin Schärer, Officina Libraria. Da leggere ai piccoli lettori in famiglia, da leggere per cercare nuovi libri da leggere.