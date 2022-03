Se tu senti Vanità

ti dirà che è una gran cosa,

che non c’è atrocità

nel suo esser vanitosa.

Che ama, certo, la lusinga,

che non è inconsistente,

che se pure fa un’arringa

non ti annoia: è seducente.

Se tu senti Avidità

ti dirà che è un desiderio

che di certo aiuterà

con fermezza, con criterio,

chi si pone al suo servizio

pur che ami accaparrare,

senza forma di giudizio,

né paura di sbagliare.

Finché arriva Crudeltà

che si pone al loro fianco,

è la triste attualità

che trasforma l’uomo in branco,

che distrugge, che spaventa

cielo, mare, case e terra,

mentre al collo ti s’avventa

ed ha un solo nome: Guerra.

Tutto presto va distrutto

e alla gioia segue il lutto.

Se hai soltanto questi amici

mandali via: non son felici.

Filastruzzi del Dott. Booksy, le filastrocche che infilano la testa nei libri per guardare cosa c’è dentro.

Un Duca vanitoso, un Conte avido e il popolo di una terra contesa sono i protagonisti del libro a cui si ispira la filastrocca di oggi: “Due re” di Emma Lewis, Edizioni Clichy. La storia dovrebbe averci insegnato qualcosa ma tra elmi, cavalli, lance, missili e cannoni poco è cambiato: abbiamo ancora molto da imparare. Iniziare dai libri per i più piccoli può essere un buon modo per farlo. Consigliato ai piccoli lettori dai 4 anni in su.