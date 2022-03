Auto rubata a Monte San Savino ritrovata in Slovenia. Arrestato un lucignanese. Trovato ubriaco alla guida, patente ritirata

I Carabinieri di Monte San Savino sono stati allertati dall’Organo di Cooperazione internazionale “SIRENE” di Roma circa il ritrovamento di una Fiat Panda di proprietà di un aretino rubata il 24 dicembre2021 in località le Vertighe ad opera di ignoti.

L’automezzo rinvenuto in Slovenia, nella città di Zalec e che era in custodia presso la polizia slovena.

I militari che avevano ricevuto la denuncia, previ accordi con l’organo accertatore sloveno hanno organizzato il recupero dell’auto, restituita in mercoledi scorso al legittimo proprietario.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cortona durante un servizio perlustrativo, a Cesa, notano un’auto che procede zigzagando a velocità sostenuta.

Dopo aver bloccato il veicolo, i militari constatano che il conducente manifesta evidenti sintomi da alterazione psicofisica da assunzione di bevande alcoliche, con un’ alito vinoso ed il linguaggio sconnesso, motivo per cui i militari provvedono a sottoporre il soggetto al test etilometrico con l’apparato in dotazione.

L’accertamento dà esito positivo in entrambe le prove.

Nella prima prova il un alcolemico è pari a 1,31 g/l., mentre nella seconda prova il tasso tasso alcolemico è pari a 1,28 g/l.

L’uomo viene deferito all’Autorità Giudiziaria aretina per la violazione dell’art. 186/2 lett.”b”.

La patente gli è stata ritirata e trasmessa in Prefettura per la relativa applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

I carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana con il Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno svolto una attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti presso un istituto scolastico omnicomprensivo di quel centro.

Nella scuola èstata eseguita un’ispezione per la ricerca di sostanze stupefacenti con il valido supporto del cane antidroga “TAMI“.

L’attività ispettiva, eseguita nei corridoi, nei bagni ed in tutte le aule, nel rispetto della normativa vigente e della dignità di tutti i ragazzi presenti, si è conclusa fortunatamente con esito negativo.

I carabinieri di Lucignano hanno tratto in arresto un cittadino lucignanese, conosciuto alle forze di polizia, poiché raggiunto da un provvedimento di “ordine di carcerazione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Pesaro, l’uomo deve espiare una pena di reclusione di 5 anni, per reati avvenuti nell’ambito familiare e per stupefacenti. Concluse le operazioni di fotosegnalamento presso il gabinetto fotografico della Compagnia Carabinieri di Cortona e le successive formalità di rito, l’uomoe’ stato tradotto presso la casa circondariale di Firenze “Sollicciano”.