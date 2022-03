90′ + 5′ – L’Arezzo supera il Cascina 2-1.

90′ – Cinque minuti di recupero.

88′ – Arezzo chiamato a chiudere tutti gli spazi contro un Cascina a trazione anteriore adesso.

85′ – Esce Persano per Cutolo.

83′ – Esce Calderini per Doratiotto.

71′ – Pizzutelli dalla bandierina calcia sul primo palo, Biondi spizzica ma non inquadra la porta.

63′ GOL CASCINA: Mencagli accorcia sfruttando un rimbalzo che tradisce Colombo.

60′ – Escono Campaner per Marras, con Lazzarini che scala in difesa, e Sicurella per Benedetti.

55′ – Esce Remorini per Cesario, Pisanu per Pizzutelli.

53′ – Gol annullato a Marchi per fuorigioco.

47′ – Calderini riceve un lancio dalle retrovie e mette al centro, Marchi è in leggero ritardo.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ – Termina qui il primo tempo.

43′ GOL AREZZO: Calderini sfrutta l’incertezza di Biggeri, controllo errato, e raddoppia.

32′ – Ammonito Pisanu.

24′ GOL AREZZO: Pinna su punizione impegna Biggeri che non trattiene, Calderini è il più lesto sulla respinta e porta in vantaggio i suoi.

Sesto gol in amaranto, dodicesimo stagionale per l’attaccante.

13′ Traversone insidioso di Remorini, Colombo fa buona guardia.

6′ – Punizione per l’Arezzo dalla trequarti, la barriera respinge il tiro di Calderini.

In precedenza anche Pinna ci aveva provato su calcio piazzato trovando la parata di Biggeri.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

CASCINA (4-3-1-2): 1 Biggeri; 2 Puleo (27′ st 13 Zaccagnini), 5 Biagioni, 6 Bernardini, 3 Lici; 7 Bardini, 4 Venturi (40′ st 18 Fiumalbi), 8 Geroni; 10 Remorini (10′ st 19 Cesario); 9 Bertolini (10′ st 17 Arapi), 11 Mencagli (27′ st 20 Giani).

A disposizione: 12 Rizzato, 14 Rossi, 15 Franceschini, 16 Naldini.

Allenatore: Francesco Bozzi.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 23 Campaner (15′ st 31 Marras D.), 2 Biondi, 19 Pinna, 21 Ruggeri; 8 Lazzarini, 6 Pisanu (10′ st 95 Pizzutelli), 26 Marchi; 16 Sicurella (15′ st 5 Benedetti); 18 Calderini (38′ st 11 Doratiotto), 90 Persano (40′ st 10 Cutolo).

A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 15 De Pellegrin, 33 Zona.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Leonardo Di Mario di Ciampino (Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia – Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido).

RETI: pt 24′ Calderini, 43′ Calderini; st 18′ Mencagli.

Note – Spettatori: 300 circa. Recupero: 0′ + 5′. Angoli: 1-4. Ammoniti: pt 32′ Pisanu; st 5′ Remorini, 12′ Campaner, 49′ Benedetti.