Cosa bella è una sorella

una mano da strizzare,

una dolce navicella,

aquilone per volare.

Un bisbiglio e ti comprende,

un armadio da scambiare,

quel che è tuo poi te lo rende

anche se ti fa arrabbiare.

È la complice perfetta

di quel gioco da provare

anche se ha sempre fretta:

«Quante cose devi fare?»

Ti sussurra di nascosto

un qualcosa di proibito:

«Lo farò ad ogni costo!»…

tua sorella è proprio un mito.

Sì è vero: tua sorella

è la cosa che hai più bella

ma se proprio non ce l’hai

trova un’amica, presto, dai!

Filastruzzi del Dott. Booksy, le filastrocche che infilano la testa nei libri per guardare cosa c’è dentro.

Colori che si rincorrono come sorelle all’interno di un grande magazzino. Occhi che cercano, mamme che inseguono. Tanti, tantissimi personaggi e qualche cane. La filastrocca di oggi è dedicata al volume “Dov’è tua sorella?”, testo e illustrazioni di Puck Koper, la Margherita edizioni, consigliato ai piccoli lettori dai 5 in su. Da non leggere prima di andare in un centro commerciale… potrebbe far venire una strana voglia di torta… al cioccolato.