La verità è come un fungo

Verità è come un fungo

che nessuno ha mai incontrato,

con un gambo forte e lungo,

col cappello profumato.

Non capisci cosa dice

ma ti parla, tutto il tempo,

e ti senti più felice

pur se fuori c’è maltempo.

Finché arriva chi parlando

ti racconta una storiella:

«Verità è al mio comando,

io ne son la sentinella».

Ti racconta sue invenzioni,

sue menzogne, suoi piaceri:

sono lunghe esibizioni

che tu ascolti volentieri.

Ti sorride mentre mente,

ti comanda di far tutto

e ti dice: «Questo è niente,

lo so io quello che è brutto».

Tu lo segui, tu gli credi:

“Verità dice di farlo”

pensi e nulla poi ti chiedi

anche se hai come un tarlo

che alla fine, d’improvviso,

ti rivela ogni menzogna:

«Non ti vedi rosso il viso?

Non la senti la vergogna?»

Verità ha poche parole,

tutte all’aria, sotto al sole,

chi ti dice: «Non è vero!»

stanne certo: non è sincero.

La filastrocca di oggi è dedicata al volume “Teodoro e il fungo parlante” di Leo Lionni, Babalibri. Un libro per parlare ai più piccoli di amicizia e di paura, di verità e di menzogna, di giusto e di sbagliato. E della fine che fanno gli impostori, almeno nei libri. Consigliato ai primi lettori dai 5 anni in su.