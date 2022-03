Raggiri su Internet: quattro denunciati, dalla casa al mare inesistente, alla sella di cavallo mai consegnata

I raggiri su Internet intercettati dai Carabinieri della Stazione di Bibbiena.

Nel primo caso un uomo aveva denunciato di aver versato una caparra per una casa da prendere in affitto durante il periodo estivo in Calabria.

Dopo i primi accordi coloro che avevano pubblicato l’annuncio su un sito specializzato si sono dati alla macchia.

Fin troppo facile intuire che l’immobile e l’annuncio erano assolutamente falsi.

Sono stati individuati e denunciati per truffa in concorso tre uomini con precedenti alle spalle residenti in Sicilia, nell’entroterra catanese e a Siracusa.

Nel secondo caso è stato individuato un truffatore definibile tecnico del settore equestre. Su noto sito di compravendite aveva pubblicato un annuncio per una sella da cavallo, specificandone caratteristiche tecniche ed altro.

Una appassionata casentinese dopo averlo individuato versava la somma pattuita.

Il truffatore ovviamente ometteva di spedire la sella, incassando illecitamente la somma.

Si tratta di un giovane della provincia di Foggia, anch’egli con precedenti.

Dovrà rispondere di truffa dinanzi all’Autorità Giudiziaria.