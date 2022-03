Perugia : sequestrano e violentano 18enne residente in provincia di Arezzo, la Polizia ferma 3 uomini

Le indagini sono state avviate dopo l’intervento del 118 eseguito alla periferia di Perugia.

La ragazza che aveva chiamato era riversa a terra, molto scossa, in lacrime, con a fianco un coltello da cucina.

L’accaduto inizia con l’offerta per la ragazza di un viaggio a Firenze, dal luogo dove risiede, in provincia di Arezzo.

L’uomo, che conosceva tempo addietro, passa a prenderla, ma, viene portata in una frazione di Perugia, Zona del Pantano e qui fatta incontrare ad altri due albanesi, qui viene costretta ad ingerire alcolici in quantità e ad assumere ripetutamente cocaina.

Poi la giovane viene portata in camera da letto, spogliata nuda e violentata a turno da due degli aguzzini.

Approfittando di un attimo di distrazione dei suoi carcerieri, la ragazza è riuscita a scappare, chiedendo l’intervento delle forze dell`ordine.

A quel punto gli albanesi si accorgono che la donna era al telefono per chiedere aiuto e provano a scappare usando un`autovettura.

Alla luce degli elementi di prova emersi, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e associati al carcere di Capanne.

In sede di convalida, il gip di Perugia, ritenendo sussistenti i gravi indizi di reità, ha applicato la misura custodiale degli arresti domiciliari per due dei soggetti indagati, nonché l’obbligo di dimora con divieto di uscita notturna e l’obbligo di firma per il terzo.