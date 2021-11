Le squadre del settore giovanile amaranto continuano a comandare le classifiche dei rispettivi campionati

Ennesimo filotto di vittorie per le squadre del settore giovanile del Cavallino che continuano a comandare le classifiche dei rispettivi campionati.

Sugli scudi la Juniores che passa a Fano nello scontro diretto e scavalca i marchigiani distanziandoli di due punti con una gara in meno.

Juniores | Fano – Arezzo 0-2

Ultima panchina per mister Andrea Sussi, da poche ore chiamato alla guida della prima squadra, e vittoria importantissima per la Juniores che passa a Fano e supera i marchigiani in classifica.

Dopo un primo tempo equilibrato gli amaranto prendono decisamente il comando delle operazione nella seconda frazione di gioco e mettono alle corde la difesa dei padroni di casa.

Le reti arrivano però solo nel finale, prima con Imparato che sfrutta di testa un assist di Murati poi con Castaldo che approfitta di una respinta del portiere per chiudere la gara. .

Under 17 regionale | Arezzo – Pontassieve 5-1

Gli allievi regionali di mister Massimiliano Bernardini non si fermano e collezionano l’ottavo successo su otto gare disputate.

La resistenza del Pontassieve dura un tempo con le due squadre che vanno al riposo sul punteggio di 1 a 1 con Stopponi che pareggia il vantaggio iniziale dei fiorentini.

Nella ripresa segna subito Verdini poi gli amaranto dilagano con Pernici ed una doppietta di Canneva.

Under 15 regionale | Atletico Levane Leona – Arezzo 0-8

I giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario dilagano a Levane segnando quattro gol per tempo.

Una doppietta di Banelli ed i gol di Zhupa e Camerini chiudono la pratica già nella prima frazione.

Nella ripresa a segno Monteiro, Lincoln e una doppietta del solito Sussi.

Under 14 provinciale | Arezzo – Olmoponte 7-2

I ragazzi di mister Alessio Bianchi dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale sul terreno della Sangiovannese si ripetono sul campo di casa di Indicatore travolgendo l’Olmoponte.

Fiacchini, Bernardini, Martoglio e Gori i marcatori del primo tempo, mentre nella ripresa a segno Minucci e Pierucci oltre ad un autogol degli avversari.

Esordienti II anno e I anno

Gli esordienti 2009 di Giacomo Gorgoni si impongono sui pari età del Casentino Academy (4-0 risultato federale); successo con il medesimo punteggio anche per i 2010 di mister Giorgio Contu che vincono contro l’Arezzo Football Academy.