90′ + 7′ – L’Arezzo batte il Foligno 3-2.

90′ + 3′ – Espulso Belli dopo un parapiglia in seguito a un fallo su Strambelli.

90′ – Cinque minuti di recupero.

85′ GOL AREZZO: Sicurella con un pallonetto batte Maraolo e riporta avanti l’Arezzo.

82′ GOL FOLIGNO: Belli chiude il triangolo con un destro che beffa Colombo.

80′ – Esce Mancino per Marras.

73′ GOL AREZZO: raddoppio amaranto con Strambelli che dagli undici metri non sbaglia.

72′ RIGORE AREZZO: Mancino steso in area. Calcio di rigore per gli amaranto.

70′ – Strambelli su punizione dal limite ci prova ma il pallone esce sopra la traversa.

68′ – Entrano Pisanu e Campaner per Aliperta e Ruggeri.

66′ GOL FOLIGNO – Valentini scende sulla destra, si accentra con una serpentina evita tre avversari e di piatto supera Colombo per il pareggio.

65′ – Esce Foggia per Muzzi.

63′ – Doppia occasione Arezzo con Foggia e Strambelli, si salva il Foligno.

62′ – Gol annullato a Marchetti per fuorigioco.

60′ – Fase di stallo della partita. Il Foligno cerca di sfruttare ripartenze e calci piazzati, gli amaranto provano con la manovra a cercare il raddoppio.

57′ – Numero di Strambelli che con un ‘sombrero‘ evita un avversario.

55′ – Sostituzione tra le file del Foligno: esce Chiavazzo per Mincione.

46′ – Squadre in campo per la ripresa.

Esce Oliva entra Dell’Orso tra le fila del Foligno.

45′ + 2′ – Arezzo in vantaggio sul Foligno per 1-0 alla fine del primo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

44′ – Strambelli con un’azione personale va vicino al raddoppio.

43′ – Palo di Foggia dal limite.

42’ – Sparacello fermato per fuorigioco su assist di Mancino.

35′ RIGORE SBAGLIATO: Peluso colpisce la traversa.

34′ RIGORE FOLIGNO: Mastino contrasta Belli in area che cade. Rigore per il Foligno.

30′ – Contropiede Foligno, Valentini riceve in area e tenta un tiro a giro che Colombo disinnesca in angolo. Gran parata del portiere amaranto.

25′ – Mancino raccoglie una respinta corta e incrocia il tiro, Maraolo si distende e blocca.

20′ – Doppia occasione per Sparacello e Sicurella che vengono murati da dentro l’area.

19′ – Colombo si distende e blocca un tiro dal limite.

18′ – Punizione di Peluso dal limite, palla di poco a lato. Bel tiro del dieci umbro.

12′ – Ammonito Bengala Gomsi per un intervento duro a centrocampo.

10′ GOL AREZZO: Ciro lavora un pallone sulla trequarti, appoggia a Strambelli che lo manda dentro l’area.

Foggia vede ancora Strambelli al limite che sfruttando anche una deviazione sigla il gol del vantaggio.

8′ – Aliperta esce sulle sue gambe e si prepara a rientrare. Intanto Pisanu però viene mandato a scaldarsi.

7′ – Bengala Gomsi entra duro su Aliperta che resta a terra. Deve entrare la barella.

2′ – Bel tiro di Mancino dal limite dell’area, palla che però sorvola la traversa.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 3 Mastino, 15 Lomasto, 5 Marchetti, 21 Ruggeri (23′ st 23 Campaner); 20 Mancino (35′ st 31 Marras D.), 8 Aliperta (23′ st 6 Pisanu), 16 Sicurella; 7 Strambelli; 9 Foggia (20′ st 24 Muzzi), 95 Sparacello (29′ st 10 Cutolo).

A disposizione: 22 Balucani, 11 Evangelista, 19 Pinna, 44 Memushi.

Allenatore: Marco Mariotti.

FOLIGNO: 1 Maraolo; 5 Bisceglia, 2 Chiavazzo (10′ st 16 Mincione), 3 Canalicchio; 11 Valentini, 8 Oliva (1′ st 13 Dell’Orso), 6 Bengala Gomsi (41′ st 19 Mercuri), 4 Settimi, 7 Belli; 9 Bevilacqua, 10 Peluso.

A disposizione: 12 Gil De Oliveira, 14 Lambertini, 15 Bocci, 17 Tassi,18 Fuso, 20 Ceron.

Allenatore: Francesco Monaco.

ARBITRO: Stefano Raineri di Como (Mattia Morotti di Bergamo – Ionut Eusebiu Nechita di Lecco).

RETI: pt 10′ Strambelli; st 21′ Valentini, 28′ Strambelli rig., 37′ Belli, 40′ Sicurella.

Note – Spettatori: 1.510. Recupero: 2′ + 5′. Angoli: 3-4. Ammoniti: pt 12′ Bengala Gomsi, 25′ Peluso, 46′ Marchetti, 47′ Terreni (team manager Arezzo); st 6′ Chiavazzo, 35′ Canalicchio, 38′ Belli, 48′ Strambelli. Espulso: Belli al 48′ st per doppia ammonizione.