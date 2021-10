Riunione a palazzo comunale fra l’assessore alla tutela dei diritti degli animali Giovanna Carlettini, il direttore dell’ufficio ambiente Alessandro Forzoni, il direttore sanitario del canile municipale Maurizio Martini e i rappresentanti delle associazioni animaliste.

Per queste ultime erano presenti Sandra Capogreco di Enpa e Michela Innocenti, Giacomo Petrai e Francesca Luzzi di Oipa.

L’oggetto: il punto sui servizi di emergenza a favore degli animali.

Il centralino della polizia municipale, 0575 906667, può essere contattato sia se si viene a conoscenza di casi di maltrattamento sia nel caso di rinvenimento delle esche avvelenate.

È invece da comporre il numerodella Asl per segnalare la presenza di animali selvatici in grave sofferenza o cani e gatti randagi sempre in stato di sofferenza, come ad esempio a seguito di un incidente stradale.

Il numero serve anche per segnalare cani vaganti.

Chi telefona dovrà specificare a quale delle suddette fattispecie va ricondotto il motivo della sua chiamata.