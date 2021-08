L’appello dei rettori e il decalogo  delle attivita’ pre-giostra nei quattro quartieri

By Ufficio Stampa

Sta per partire la Settimana del Quartierista in ognuno dei quattro quartieri della Giostra del Saracino, momento aggregativo che si dovrà svolgere nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19 previsti dalle normative statali e locali conseguenti ai tavoli tecnici svoltisi in Prefettura e Questura.

Di seguito le prescrizioni, le raccomandazioni e le condizioni inderogabili da osservare per lo svolgimento delle attività sociali e l’appello unanime dei quattro rettori al rispetto delle regole.

“Siamo perfettamente consci che correre la Giostra nelle attuali condizioni pandemiche e soprattutto vivere la socialità che è propria dei Quartieri, costituisce una prova di maturità alla quale tutti siamo chiamati a concorrere”, è il pensiero unanime di Andrea Fazzuoli, Roberto Felici, Maurizio Carboni e Ezio Gori.

“La disponibilità dimostrata verso la nostra amata Festa da parte delle autorità – proseguono – l’impegno che è stato messo a tutti i livelli per consentirne lo svolgimento, deve andare di pari passo con il rispetto delle regole da parte dei quartieristi durante tutto il percorso di avvicinamento alla sfida di Piazza Grande.

Per questo, noi Rettori, rivolgiamo un accorato appello a tutti coloro che vorranno frequentare le nostre sedi sociali, affinché non vi siano fraintendimenti di nessun genere e le attività si possano svolgere in sicurezza nell’interesse di tutti”.

Ecco il decalogo a cui attenersi scrupolosamente:

1. Durante tutto il periodo pre Giostra, alle attività dei Quartieri si potrà partecipare solo ed esclusivamente se in possesso di Green Pass, ed i controlli in tal senso verranno svolti a campione dalle forze dell’Ordine durante le serate.

2. Tutte le cene che si svolgeranno ai quartieri, compresa la cena propiziatoria, avranno luogo in aree delimitate, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sarà possibile accedere ai circoli dei Quartieri in numero superiore ai posti tavola a disposizione e per questo si consiglia la prenotazione.

3. Il rispetto degli orari stabiliti nel protocollo con l’amministrazione comunale sarà tassativo ed inderogabile.

4. Sarà consentita esclusivamente musica di sottofondo durante le cene, senza il superamento dei limiti di decibel consentiti e senza nessuna attività di ballo, né prima, né durante e nemmeno dopo le cene.

5. La delimitazione dell’area destinata alle attività verrà tolta solamente alla fine delle attività di somministrazione.

6. Negli spazi all’aperto, in caso di impossibilità di distanziamento, è obbligatorio l’uso della mascherina.

7. Non sarà consentito nessun tipo di assembramento di persone durante le serate.

8. Per le attività collegate alle cene, come proiezioni, conferenze, giochi…, valgono le regole di distanziamento in vigore.

9. Per accedere agli spazi interni dei Circoli ricreativi dei Quartieri, sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

10. Si raccomanda sempre di seguire le indicazioni degli addetti alla sicurezza e dei responsabili dei Quartieri.

“Queste semplici regole – concludono i rettori dei quattro quartieri – ci consentiranno di svolgere comunque le nostre attività sociali e relazionali nella massima sicurezza possibile, anche se ci sembrano limitative rispetto al pre Giostra al quale siamo abituati.

Il momento è veramente particolare e difficile.

Vorremmo sinceramente che questa Giostra fosse ricordata come un bel momento di ripartenza dopo le difficoltà che tutti abbiamo passato e crediamo fermamente che l’unico modo per riuscirci sia dimostrare che il mondo del Saracino è maturo, conosce le norme e le sa rispettare.