Sei titoli toscani per gli Esordienti della Chimera Nuoto

La Chimera Nuoto festeggia sei titoli toscani ai Campionati Regionali Estivi per Esordienti A e B. La manifestazione ha riunito giovani nuotatori da tutta la regione che, a Firenze, si sono sfidati nelle diverse specialità in una gara che era valida anche come campionato italiano su base regionale: i tempi ottenuti, infatti, saranno confrontati con i tempi degli Esordienti del resto della penisola per stilare le classifiche nazionali.

Il gruppo della Chimera Nuoto, accompagnato da Marco Licastro e Adriano Pacifici, ha fatto affidamento su trentanove atleti nati tra il 2009 e il 2012 che sono riusciti ad emergere con sei ori, quattro argenti e otto bronzi.

Prestazioni particolarmente positive sono state registrate negli Esordienti A da Alessio Menchetti del 2009 e da Natalia Mazzeschi del 2010 che sono riusciti a salire sul podio in tutte le gare disputate: il primo ha centrato tre ori nei 200 misti, nei 200 rana e nei 400 misti, e il bronzo nei 100 rana, mentre la seconda ha colto l’argento negli 800 stile libero e nei 400 misti, e il bronzo nei 200 misti e nei 400 stile libero.

Una doppia medaglia d’oro è stata festeggiata anche da Emma Donati del 2012 negli Esordienti B che è arrivata prima in entrambe le specialità in cui ha gareggiato (100 dorso e 50 delfino), poi l’ultimo successo è stato merito di Cesare Guerrini del 2010 che si è piazzato primo nei 100 rana.

Tra i medagliati, infine, sono rientrati anche Tommaso Senesi del 2009 (argento nei 100 dorso e bronzo nei 200 dorso), Susanna Sodi del 2012 (argento nei 50 dorso e bronzo nei 100 stile libero), Vittoria Ermini del 2010 (bronzo nei 100 rana), Riccardo Maurizi del 2009 (bronzo nei 200 delfino) e Sveva Pancini del 2011 (bronzo nei 100 rana).

«Il bilancio dei Campionati Regionali Estivi per Esordienti A e B – commentano Licastro e Pacifici, – è stato particolarmente entusiasmante, con la maggior parte dei ragazzi che è riuscita a piazzarsi nei primi dieci posti e a registrare importanti miglioramenti cronometrici.

La gara ha coinvolto i più giovani nuotatori del nostro vivaio, dunque questi risultati sono un motivo di ottimismo in vista del futuro».

Dai bambini agli adulti: la Chimera Nuoto è stata impegnata anche a Chianciano Terme ai Campionati Italiani Master su base regionale rivolti agli atleti con più di venticinque anni.

Tutti i nuotatori aretini in gara sono riusciti nell’impresa di salire sul podio e di risultare tra i migliori della Toscana nelle diverse fasce d’età, concludendo con un medagliere di sei ori, due argenti e due bronzi: Mauro Galimberti ha festeggiato due primi posti nei 100 rana e nei 100 stile libero Master65, Chiara Fucini due primi posti nei 400 e negli 800 stile libero Master25, Eva Gentili un primo posto nei 100 rana Master45, Roberto Rossi un primo posto nei 100 dorso Master50, Cecilia Mancinelli un secondo posto nei 100 stile libero e un terzo posto nei 100 rana Master50, Paolo Donnini un secondo posto nei 400 stile libero e un terzo posto negli 800 stile libero Master55 e Massimiliano Santini un terzo posto nei 50 stile libero Master40.