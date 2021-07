La mia pelle

Nella fronte, nelle ali del naso, nel cuoio capelluto vi sono da 400 a 800 ghiandole sebacee per centimetro quadrato; nelle gambe meno di 50 per cm2.

La nostra pelle è l’organo più pesante del nostro corpo. Chi è in sovrappeso, sù di chili, ha una superficie cutanea maggiore rispetto a chi è magro. Lo sappiamo, quando una persona dimagrisce, può avere una fase di adattamento della sua cute che deve avere il tempo per ridurre la sua superficie.

CUTE FEMMINILE e MASCHILE

La cute della donna è priva di peli ed ha un colore più chiaro rispetto alla cute maschile.

Questa è stata una scelta della evoluzione naturale per favorire una migliore produzione della vitamina D da parte della cute sotto l’ effetto dei raggi solari.

Questi sono capaci di trasformare una parte di colesterolo contenuto nello strato corneo della pelle in vitamina D.

La vitamina D svolge un ruolo primario nel metabolismo del calcio, minerale essenziale per la formazione dello scheletro osseo del neonato durante la gravidanza e il periodo dell’ allattamento.

Cosicché la natura ha privilegiato la cute delle donne per produrre giuste dosi di vitamina D sulla pelle resa libera dai peli e più bianca dagli estrogeni.

Nella cute sono contenuti recettori sensoriali per il freddo, per il caldo, per il dolore, per il tatto e melanociti produttori del pigmento melanina, protettiva contro i raggi solari.

ACQUA E CUTE

La cute è l’organo più ricco in acqua, la carenza di acqua disidrata la cute.

La cute è IMPERMEABILE all’acqua, cioè l’acqua non entra nella cute.

Quindi ogni crema “idratante la cute” non ha fondamento scientifico perché non può apportare acqua alla cute.

Se la cute facesse passare acqua all’interno del corpo, ogni volta che entriamo in acqua diventeremmo “enormi” per l’entrata di acqua dentro di noi !

L’ idratazione della cute avviene dall’interno del corpo umano attraverso la circolazione sanguigna.

Il cibo della cute è prevalentemente di origine vegetale, capace di apportare generosi volumi di acqua.

L’acqua è il principale alimento della cute.

Non si perdono solo i kg di massa grassa, ma si perde anche la cute, durante il dimagrimento!

La cute si “svuota” del grasso sottocutaneo durante il dimagrimento, ma si adatta con gradualità al nuovo peso.

