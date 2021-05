Arezzo, le notizie di oggi 25 maggio

Controllo del territorio in Casentino: un arresto, multe per abbandono di rifiuti e segnalazioni di assuntori di stupefacenti

Intensa attività di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Bibbiena indirizzatasi nei confronti della prevenzione dei reati contro il patrimonio, illecito abbandono di rifiuti e in tema di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani.Continua a leggere

Più di 200 le persone controllate in transito nella vallata nel corso dell’ultimo weekend fino ad oggi.

Nel corso dei servizi esterni la stazione di badia prataglia ha proceduto all’arresto di un uomo classe 1983 marchigiano, in zona per il “Trail Sacred Forests” che si è svolto nell’ultimo weekend.

L’uomo, con alle spalle alcuni piccoli precedenti per guida in stato di ebbrezza, notato in in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool, alla richiesta di farsi identificare da parte dei carabinieri da in escandescenze e dopo aver consegnato un documento ai militari, corre verso la propria auto.

I carabinieri riescono a bloccarlo evitando ulteriori e ben più gravi conseguenze.

L’uomo spintonando i militari con non poca fatica viene condotto a Bibbiena dove dopo le formalità di rito e il fotosegnalamento vienearrestato.

Andrà a processo per resistenza a pubblico ufficiale dopo la convalida del suo arresto da parte della Procura della Repubblica di Arezzo avvenuta nelle scorse ore.

I carabinieri di Talla, invece, hanno proceduto a contestare ad un 42enne della vallata un verbale per abbandono di rifiuti.

Un militare libero dal servizio, intento ad allenarsi sulla strada comunale della Lappola nel territorio di Chiusi della Verna, segnala il comportamento sospetto dell’uomo.

I carabinieri della vicina stazione, accorsi sul posto, constatato il pericoloso comportamento messo in opera sanzionano l’uomo per 600,00 euro.

I carabinieri della stazione di Bibbiena invece, nel corso dei loro controlli nel territorio di competenza, hanno segnalato un minore del luogo alla prefettura di Arezzo, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Fermato, identificato e perquisito a suo carico veniva rinvenuta una quantità di marijuana per uso personale.