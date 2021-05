Holy Gravel: la Valtiberina ospita l’evento dedicato agli appassionati di gravel bike

Ancora aperte le preiscrizioni gratuite per la manifestazione in programma il 5 e 6 giugno a Sansepolcro.



Dopo l’anno di pausa dovuto all’emergenza sanitaria la Valtiberina torna ad ospitare la Holy Gravel, manifestazione sportiva non competitiva dedicata agli amanti del gravel, ma aperta anche alle mountain bike e ciclocross, in programma a Sansepolcro il 5 e 6 giugno 2021. 74 chilometri, di cui 67% su strade bianche e 33% su asfalto, che porteranno i partecipanti a vivere un’esperienza imperdibile alla scoperta dei luoghi più suggestivi del territorio.

L’evento, come detto, si articolerà nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno. Il primo giorno sarà caratterizzato da un appuntamento conviviale nel comune di Anghiari, dopo una breve scampagnata con aperitivo con partenza da Sansepolcro.

La manifestazione vera e propria prenderà il via la domenica mattina alle 8:30, con partenza e arrivo sempre nella città di Piero.

La Holy Gravel, organizzata per la prima volta nel 2019 quando fu inserita all’interno del programma del Festival dei Cammini di Francesco, è promossa da alcuni cittadini del Borgo appassionati di questa particolare disciplina, il gravel biking, che trova nel territorio valtiberino il suo habitat naturale.

Ad illustrarne le caratteristiche sono gli stessi organizzatori: “La parola inglese Gravel, in italiano ‘ghiaia’ o ‘terriccio’, sta ad indicare dei particolari modelli di biciclette destinate a percorrere fondi ghiaiosi, strade bianche con il fondo compatto e tracciati non asfaltati in generale.

Abbiamo voluto pensare ad Holy Gravel per poter condividere la nostra passione con chiunque ne abbia voglia, per pedalare in compagnia, per conoscere nuove persone e godere delle bellezze che la storia e la natura ci hanno lasciato in eredità e che è nostro dovere preservare, soprattutto facendole apprezzare a chi ancora non lo conosce.”