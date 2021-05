Nuove domande nuove risposte. Un corpo nuovo con il cibo

Tutti sappiamo che pur seguendo la stessa dieta, alcune persone presentano un eccesso di peso, alcune possono sviluppare malattie cardiache o allergie o patologie auto immunitarie, altre non presentano alcuna patologia e mantengono il loro peso forma.

Quante volte è capitato di notare persone che non ingrassano pur mangiando molto o altre che acquistano peso e massa adiposa con più facilità di altre?

Come mai gli effetti dannosi di una alimentazione non equilibrata si manifestano in maniera diversa da persona a persona?

La risposta a queste domande e a queste apparenti incongruenze è scritta nei nostri geni, ma soprattutto nell’azione che le molecole introdotte nell’organismo possono esercitare nel modulare il DNA di ciascuna persona.

La genomica nutrizionale è la scienza che studia come le molecole contenute negli alimenti sono in grado di intervenire sul DNA, attivando alcuni geni o, al contrario, regolandoli negativamente (up- o – down regulation).

I principali modulatori genici sono contenuti nella verdura cruda e cotta, nel pesce, nei semi oleosi, nei cereali integrali.

IL BRUCO E LA FARFALLA: UN CORPO NUOVO CON IL CIBO

Volendo fare un esempio sulla genomica nutrizionale, pensiamo al bruco che mangiando si trasforma in farfalla.

Il bruco e la farfalla hanno lo stesso DNA, ma hanno un fenotipo, cioè uno specifico aspetto esteriore, diverso tra loro.

Il genotipo è il DNA, ereditato e non modificabile, contenuto nei geni cellulari e mitocondriali.

Il fenotipo è l’espressione visiva e funzionale del patrimonio genico di un essere vivente, che può essere modulato da parte dei nutrienti introdotti o non introdotti con l’alimentazione giornaliera.

L’obesità è una patologia fenotipica, è l’abito corporeo prodotto dai nostri geni. Ciascuno ha il suo volto, la sua altezza, il suo colore degli occhi, la sua identità corporea, il suo “io biologico”, unico e diverso dagli altri, perché ha il suo personale DNA, che potrà reagire all’alimentazione e al proprio stile di vita. Il cibo e il DNA vestono il corpo e ne condizionano l’immagine.

Con un sano cibo possiamo avere un vestito nuovo, un corpo nuovo.

Buona giornata in salute.